شؤون فلسطينية

غدا.. البدء بصرف منحة الـ100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة

غدا.. البدء بصرف منحة الـ100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تبدأ عملية صرف المنحة القطرية، بواقع 100 دولار، لـ100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، وذلك عبر فروق البريد في محافظات قطاع غزة، وستستمر حتى الخميس.

وكان أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة، يوم السبت الموافق 2/5/2020.

وأوضح السفير العمادي، أن عملية الصرف، ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة، بحسب ما جاء على موقع اللجنة القطرية الإلكتروني.

وبيّن أن عملية الصرف، ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وأشار العمادي إلى أن عملية التوزيع، ستستمر لنحو أسبوعين، وسيتم تبليغ المواطنين بمواعيد الاستلام المحددة، تفادياً لحدوث تكدسات للمواطنين في مكاتب البريد.

بدورها، أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، في تصريح سابق لها أمس الخميس، أن آلية الصرف ستكون وفق التالي: 

- توزيع أسماء المستفيدين من المنحة أبجدياً.

- سيتم تخصيص موعد الصرف لكل مستفيد (تاريخ اليوم- ساعة الصرف)، بالإضافة الى مكتب البريد.

- سيتم تفعيل الأسماء لكل يوم حسب ساعة الصرف، ولن يتم الصرف لاي مواطن الا حسب الوقت المحدد له.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم ارسال رسالة بموعد ومكان الصرف لمن لديه تطبيق التسجيل الموحد على الاجهزة الذكية).

وطالبت الوزارة، المواطنين، بالالتزام بالتعليمات التالية:

1. الصرف للمستفيد شخصياً مصطحباً بطاقة الهوية.

2. اصطحاب صورة عن الهوية الشخصية.

3. التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2.

4. احضار قلم شخصي للتوقيع وينصح بتوفير وسيلة الوقاية الشخصية كمامة.

5. سيتم تحديد أعداد المستفيدين داخل المكتب، ويرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.

6. سيتم توفير مواد لتعقيم ايدي المستفيدين قبل الدخول لمكاتب البريد.

7. يتوجب على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي الاتصال عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة في نهاية موعد الصرف.

8. يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكتب البريد (طابور الانتظار خارج المكتب).

9. إيقاف آلية التفعيل المسبق للمستفيد.

10. الصرف لأصحاب الوكالات بعد انتهاء عملية الصرف.

ودعت الوزارة، للالتزام التام بمكتب البريد المخصص لكل مواطن، والالتزام بموعد ووقت الصرف المحدد، حيث بإمكان المستفيدين الاستعلام عن تفاصيل المنحة الاميرية القطرية من خلال الرابط الالكتروني التالي: http://query.gov.ps،  او زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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