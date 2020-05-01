الصحة المصرية: تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 358 حالة جديدة بفيروس كورونا جميعهم مصريون، ووفاة 14 حالة.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد اليوم الجمعة، أن عدد حالات التعافي ارتفع ليصبح 1875 حالة، مشيرا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم هو 5895 حالة، من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و406 حالة وفاة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.