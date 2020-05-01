الاحتلال يحطم خلايا نحل ويستولي عليها غرب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

حطمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلايا نحل واستولت عليها في منطقة "كريمزان" في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.



وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: "إن الاحتلال حطم خلايا نحل تعود للمواطن نصر نمر عبد ربه"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشار الى ان الاحتلال يمنع المواطنين من الوصول الى منطقة "كريمزان" بحجة انها ضمن حدود بلدية القدس.