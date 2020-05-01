لجان المقاومة الشعبية تستنكر الهجوم الذي استهدف الجيش المصري بسيناء

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استنكرت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، الهجوم الذي استهدف أمس الخميس، جنود الجيش المصري في سيناء.



وأكدت لجان المقاومة، في تصريح لها، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، على تضامنها مع مصر في مواجهة "الارهاب"، الذي يستهدف مصر الكنانة.



وتقدمت لجان المقاومة بتعازيها الحارة للشعب المصري، ولذوي الشهداء الذين ارتقوا امس بالهجوم.