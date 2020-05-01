الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا لأكثر من 16 ألف حالة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل، وذلك بعد تشخيص حالات جديدة.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا، وصل الى 16,101 حالة، بينهم 103 حالات وصفت بالخطيرة.



وفي السياق، أوضحت الوزارة الاسرائلية، إلى أن عدد الوفيات بالفيروس وصل الى 225 حالة.