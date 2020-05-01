شؤون فلسطينية

مصرع فتى غرقاً في بحر بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

مصرع فتى غرقاً في بحر بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
لقي فتى مصرعه مساء اليوم الجمعة، غرقا في بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن الفتى رياض عدوان (16 عاما) وصل إلى مستشفى الاندونيسي جثة هامدة، بعد غرقه قبالة شاطئ منطقة الواحة غرب البلدة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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