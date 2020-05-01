الأردن: لا إصابات جديدة بكورونا وتسجيل ست حالات على الحدود

قال وزير الصحة الأردني سعد جابر إنه لليوم الرابع على التوالي لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل الأردن.





وأوضح جابر، اليوم الجمعة، أنه لم تسجل اليوم حالات إصابة داخل الأردن بفيروس كورونا، لكن سُجلت ست حالات إصابة لسائقي شحن قادمين من خارج الأردن (3 أردنيين و3 من جنسية عربية)"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.





وأشار إلى أنه سُجّلت اليوم حالاتا شفاء غادرت المستشفيات، حيث وصل عدد الحالات تحت العلاج 64 حالة.

رام الله - دنيا الوطن