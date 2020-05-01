إصابة طفل في حادث دهس بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب الطفل أمير محمد الخالدي، بجراح وصفت بالمتوسطة، في حادث دهس وقع مساء اليوم الجمعة، في معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.



وفي التفاصيل، افادت الادارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، أن الطفل أمير محمد الخالدي، (11 عاما)، من سكان معكسر جباليا، بجراح متوسطة، إثر صدمه من قبل مركبة، بالقرب من مسجد التقوى بحي الشيخ رضوان.