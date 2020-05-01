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الصحة المغربية: نشهد ارتفاعا في أعداد المصابين بكورونا بتسجيل 146 حالة جديدة

الصحة المغربية: نشهد ارتفاعا في أعداد المصابين بكورونا بتسجيل 146 حالة جديدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجل المغرب، اليوم الجمعة، 146 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 4569 حالة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن "عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للفحوصات، بلغ أكثر من 32 ألف حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت الوزارة: "تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 171 حالة".

وتابعت: "سجلنا 99 حالة شفاء جديدة خلال الفترة ذاتها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 1083 حالة".

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وأكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أمس الخميس، أن بلاده تمكنت بفضل عوامل عديدة من "السيطرة والتحكم في تفشي وباء فيروس كورونا" في المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية الخميس، عن تسجيل ما يقارب الـ4 آلاف و 500 إصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين بلغ عدد الوفيات 170 حالة وفاة، وكذلك تماثلت للشفاء 984 حالة في عموم البلاد.

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