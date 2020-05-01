دولي

تراجع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا

تراجع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 269 شخصا يوم الجمعة، مقابل 285 الخميس.

وأوضحت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في إيطاليا في 21 فبراير وصل إلى 28236 شخصا، وهو ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع بواقع 1965 مقابل 1872 في اليوم السابق.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة والتي تشمل المتوفين والمتعافين 207428 ألف شخص وهي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، قدّم اعتذار حكومته عن التأخر في دفع المساعدات للأفراد والشركات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا.

وتبنّت حكومة كونتي سلسلة مساعدات تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليار يورو، ويفترض أن يبدأ تخفيف الاجراءات في البلاد اعتبارا من الاثنين.

وتعد إيطاليا، القوة الاقتصادية الثالثة في منطقة اليورو وقد تلقت ضربة كبيرة بسبب الوباء العالمي الذي أودى بحياة نحو 28 ألف شخص على أراضيها وشل حركة البلاد منذ قرابة شهرين.

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