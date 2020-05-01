دولي

الصحة العالمية توضح حقيقة ارتباط فيروس كورونا المستجد بمختبر في ووهان الصينية

الصحة العالمية توضح حقيقة ارتباط فيروس كورونا المستجد بمختبر في ووهان الصينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد لا ينحدر من مختبر في مدينة ووهان الصينية، التي بدأت منها الجائحة، مشيرة إلى أن هذه السلالة لها أصل طبيعي.

وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول ما إذا كان فيروس كورونا المستجد ينحدر من مختبر الفيروسات في ووهان: "تشارونا مع العلماء ونحن مقتنعون بأنه من أصل طبيعي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع رايان: "من المهم في هذا السياق أننا حددنا ما هو الحامل الطبيعي الأصلي لهذا الفيروس".

في السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم، أن جائحة فيروس كورونا المستجد لا تزال حالة صحية طارئة على المستوى الدولي.

وقال: "جائحة فيروس كورونا لا تزال حالة طارئة بالنسبة إلى الصحة العامة على المستوى الدولي".

وأشار غيبريسوس إلى أنه ينوي عقد اجتماع مقبل للجنة الطوارئ التابعة للمنظمة بعد 90 يوما أو ربما أسرع في حال تطلبت الضرورة ذلك.

وشدد على أن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ بسبب تسارع انتشار فيروس كورونا في الدول التي فيها أنظمة صحية ضعيفة.

لكنه أشار مع ذلك إلى أن منظمة الصحة العالمية ستعمل مع المجتمع الدولي والشركاء من أجل تمكنين السفر الحيوي للرد على الجائحة وإعادة قطاع السفر إلى حالته الطبيعية.

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن جائحة فيروس كورونا المستجد لا تزال حالة صحية طارئة على المستوى الدولي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي لذكر نتائج اجتماع للجنة الطوارئ جرى أمس الخميس: "جائحة فيروس كورونا لا تزال حالة طارئة بالنسبة إلى الصحة العامة على المستوى الدولي".

وأشار غيبريسوس إلى أنه ينوي عقد اجتماع مقبل للجنة الطوارئ التابعة للمنظمة بعد 90 يوما أو ربما أسرع في حال تطلبت الضرورة ذلك.

وشدد على أن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ بسبب تسارع انتشار فيروس كورونا في الدول التي فيها أنظمة صحية ضعيفة.

لكنه أشار مع ذلك إلى أن منظمة الصحة العالمية ستعمل مع المجتمع الدولي والشركاء من أجل تمكنين السفر الحيوي للرد على الجائحة وإعادة قطاع السفر إلى حالته الطبيعية.

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