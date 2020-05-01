عربي

الإمارات تتوصل لعلاج مبتكر لـ(كورونا) مع نتائج واعدة

الإمارات تتوصل لعلاج مبتكر لـ(كورونا) مع نتائج واعدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تم منح براءة اختراع من قبل وزارة الاقتصاد الإماراتية لعلاج بالخلايا الجذعية مبتكر وواعد لالتهابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقد قام بتطوير هذا العلاج فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ويتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها.

ومنحت براءة الاختراع للطريقة المبتكرة التي يتم فيها جمع الخلايا الجذعية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

ووفقا للوكالة، فقد تمت تجربة العلاج في الدولة على 73 حالة والتي شفيت، وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.

ومن المفترض أن يكون تأثيره العلاجي عن طريق تجديد خلايا الرئة وتعديل استجابتها المناعية لمنعها من المبالغة في رد الفعل على عدوى "كوفيد-19"، والتسبب في إلحاق الضرر بالمزيد من الخلايا السليمة.

وقد خضع العلاج للمرحلة الأولى من التجارب السريرية واجتازها بنجاح، مما يدل على سلامته.

ولم يبلغ أي من المرضى، الذين تلقوا العلاج، عن أي آثار جانبية فورية، ولم يتم العثور على أي تفاعلات مع بروتوكولات العلاج التقليدية لمرضى "كوفيد-19"، وتستمر التجارب لإثبات فعالية العلاج ومن المتوقع أن تستكمل في غضون أسبوعين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم العلاج للمرضى تزامنا مع التدخل الطبي التقليدي، وسيستمر تطبيقه كمساعد لبروتوكولات العلاج المعمول بها وليس كبديل لها.

هذا العلاج بالإضافة إلى الإجراءات الطبية المتخذة، يعكس تضافر الجهود والتزام حكومة دولة الإمارات لوضع حد لوباء "كوفيد-19".

ولا تزال التدخلات غير الدوائية لمنع انتشار الفيروس مثل البقاء في المنزل، والتباعد الاجتماعي، وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، ضرورية في مواجهة المرض وتأثيره على نظام الرعاية الصحية.

يشار إلى أن "مركز أبوظبي للخلايا الجذعية" ADSCC، هو مركز متخصص للرعاية الصحية ويركز على العلاج بالخلايا والأدوية الابتكارية والبحوث المتطورة على الخلايا الجذعية.

أخبار ذات صلة

الصحة المصرية: تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

الصحة المصرية: تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

الأردن: لا إصابات جديدة بكورونا وتسجيل ست حالات على الحدود

الأردن: لا إصابات جديدة بكورونا وتسجيل ست حالات على الحدود

وزير الصحة اللبناني يحذر من &#34;موجة كورونا ثانية&#34; بسبب الاحتجاجات

وزير الصحة اللبناني يحذر من "موجة كورونا ثانية" بسبب الاحتجاجات

الصحة المغربية: نشهد ارتفاعا في أعداد المصابين بكورونا بتسجيل 146 حالة جديدة

الصحة المغربية: نشهد ارتفاعا في أعداد المصابين بكورونا بتسجيل 146 حالة جديدة

السودان يسجل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا

السودان يسجل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا

السعودية: تسجيل 1344 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 392 حالة

السعودية: تسجيل 1344 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 392 حالة

منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الحادث الإرهابي في مدينة بئر العبد بسيناء

منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الحادث الإرهابي في مدينة بئر العبد بسيناء

القوات المسلحة المصرية تبدأ عملية نوعية ضد المسلحين شمال سيناء

القوات المسلحة المصرية تبدأ عملية نوعية ضد المسلحين شمال سيناء

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحطم خلايا نحل ويستولي عليها غرب بيت لحم

الاحتلال يحطم خلايا نحل ويستولي عليها غرب بيت لحم

لجان المقاومة الشعبية تستنكر الهجوم الذي استهدف الجيش المصري بسيناء

لجان المقاومة الشعبية تستنكر الهجوم الذي استهدف الجيش المصري بسيناء

إصابة طفل في حادث دهس بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

إصابة طفل في حادث دهس بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

عباس زكي: مسلسل &#34;حارس القدس&#34; رداً بليغاً على مسلسلات التطبيع

عباس زكي: مسلسل "حارس القدس" رداً بليغاً على مسلسلات التطبيع

الديمقراطية: قرار محكمة الجنايات دعوة لوضع مجرمي الحرب الإسرائيليين خلف قضبان العدالة

الديمقراطية: قرار محكمة الجنايات دعوة لوضع مجرمي الحرب الإسرائيليين خلف قضبان العدالة

العربية الفلسطينية تدعو العمال للانخراط بالنقابات العمالية واجراء انتخابات نقابية

العربية الفلسطينية تدعو العمال للانخراط بالنقابات العمالية واجراء انتخابات نقابية

الشيوخي يؤكد وجود ركود تجاري غير مسبوق

الشيوخي يؤكد وجود ركود تجاري غير مسبوق

موظفو الاتصالات يتبرعون بأيام عمل من رواتبهم لصالح صندوق وقفة عز

موظفو الاتصالات يتبرعون بأيام عمل من رواتبهم لصالح صندوق وقفة عز

منوعات

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: &#34;فضيحة أم جلاجل&#34;

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: "فضيحة أم جلاجل"

شاهد: تامر هجرس: هذا ما قصدته بتصريح &#34;مراتي مُزة ولازم أفرجها للناس&#34;

شاهد: تامر هجرس: هذا ما قصدته بتصريح "مراتي مُزة ولازم أفرجها للناس"

هذا النجم مفاجأة أمير كرارة المقبلة بمسلسل الاختيار

هذا النجم مفاجأة أمير كرارة المقبلة بمسلسل الاختيار

شاهد: الظهور الأول لياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في عش الزوجية

شاهد: الظهور الأول لياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في عش الزوجية

فنان سوري يدعو لمقاطعة &#34;أم هارون&#34;

فنان سوري يدعو لمقاطعة "أم هارون"

قمر اللبنانية تتعرض لتهديد مباشر.. ما علاقة ابنها؟

قمر اللبنانية تتعرض لتهديد مباشر.. ما علاقة ابنها؟

بسبب رقبتها.. انتقادات حادة لحلا شيحة في مسلسل &#34;خيانة عهد&#34;

بسبب رقبتها.. انتقادات حادة لحلا شيحة في مسلسل "خيانة عهد"

شاهد: عايدة رياض: &#34;حجبوني وجعلوني أؤدي العمرة وأنا اصلاً مسيحية&#34;

شاهد: عايدة رياض: "حجبوني وجعلوني أؤدي العمرة وأنا اصلاً مسيحية"

بعد حظر ظهوره بالإعلام.. رامز جلال يقيم دعوى قضائية ضد نقيب الإعلاميين

بعد حظر ظهوره بالإعلام.. رامز جلال يقيم دعوى قضائية ضد نقيب الإعلاميين

عربي

الصحة المغربية: نشهد ارتفاعا في أعداد المصابين بكورونا بتسجيل 146 حالة جديدة

الصحة المغربية: نشهد ارتفاعا في أعداد المصابين بكورونا بتسجيل 146 حالة جديدة

السودان يسجل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا

السودان يسجل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا

السعودية: تسجيل 1344 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 392 حالة

السعودية: تسجيل 1344 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 392 حالة

القوات المسلحة المصرية تبدأ عملية نوعية ضد المسلحين شمال سيناء

القوات المسلحة المصرية تبدأ عملية نوعية ضد المسلحين شمال سيناء