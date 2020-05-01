الاقتصاد تغلق محلاً تجارياً يبيع مواد تجميل منتهية الصلاحية في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني والامن الوقائي والضابطة الجمركية اليوم الجمعة ، محلاً تجارياً في محافظة الخليل يبيع سلعاً منتهية الصلاحية عبارة عن مواد تجميل و كوزمتكس.
جاء الإغلاق خلال جولة تفتيشية نفذتها الطواقم تم خلالها ضبط كميات من المواد منتهية الصلاحية داخل المحل التجاري وسيتم احالة ملف القضية للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني.
أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني والامن الوقائي والضابطة الجمركية اليوم الجمعة ، محلاً تجارياً في محافظة الخليل يبيع سلعاً منتهية الصلاحية عبارة عن مواد تجميل و كوزمتكس.
جاء الإغلاق خلال جولة تفتيشية نفذتها الطواقم تم خلالها ضبط كميات من المواد منتهية الصلاحية داخل المحل التجاري وسيتم احالة ملف القضية للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني.
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