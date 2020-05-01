الاقتصاد تغلق محلاً تجارياً يبيع مواد تجميل منتهية الصلاحية في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني والامن الوقائي والضابطة الجمركية اليوم الجمعة ، محلاً تجارياً في محافظة الخليل يبيع سلعاً منتهية الصلاحية عبارة عن مواد تجميل و كوزمتكس.



جاء الإغلاق خلال جولة تفتيشية نفذتها الطواقم تم خلالها ضبط كميات من المواد منتهية الصلاحية داخل المحل التجاري وسيتم احالة ملف القضية للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني.