السودان يسجل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت وزارة الصحة السودانية، اليوم الخميس، ارتفاعا قياسيا جديدا لعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد مع رصد 3 وفيات.



وأفادت الوزارة، في بيان، بتسجيل 67 إصابة جديدة 59 منها في بولاية الخرطوم و2 في الجزيرة وحالة واحدة في كل من القضارف وجنوب دارفور وغرب وشمال كردفان والولاية الشمالية وسنار، ليبلغ العدد العام للمصابين إلى 442 شخصا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وهذا الارتفاع يعد الأكبر في السودان منذ وصول الجائحة إلى البلاد، حيث سجلت يوم 28 أبريل 43 إصابة وفي 29 أبريل 57 حالة.



وذكرت وزارة الصحة السودانية أن حصيلة الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 31، أي 7% من الإصابات، بعد تسجيل 3 حالات جديدة، 1 بالخرطوم و2 في ولاية الجزيرة"، بينما تماثل 7 مرضى للشفاء.



ويبقى المعدل اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في السودان عند مستوى 3 حالات لليوم الثالث على التوالي.