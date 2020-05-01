السعودية: تسجيل 1344 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 392 حالة



وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، برصد 1344 إصابة مؤكدة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 24097 شخصا، منهم 17% من السعوديين و83% من غير السعوديين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ويشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف للارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية، بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية الثلاثاء 1266 حالة، والأربعاء 1325، والخميس 1351، وهو المعدل الذي يعد قياسيا حتى الآن.



وذكر العبد العالي أن عدد المرضى من الحالات الحرجة يبلغ الآن 117 شخصا وهم يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.



رام الله - دنيا الوطنسجلت السعودية، اليوم الجمعة، ارتفاعا كبيرا جديدا للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 1344 حالة، معلنة تعافي 392 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.