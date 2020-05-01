شؤون فلسطينية

موظفو الاتصالات يتبرعون بأيام عمل من رواتبهم لصالح صندوق وقفة عز

موظفو الاتصالات يتبرعون بأيام عمل من رواتبهم لصالح صندوق وقفة عز
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نقابة موظفي شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل عن تقديم تبرع من موظفي الشركة بقيمة ثلاثة أيام عمل إثنين من الموظفين والثالث من الشركة لصالح صندوق وقفة عز، جاء ذلك بالتعاون مع آلاف الموظفين من شركات رائدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويأتي هذا التبرع من الموظفين في يوم العمال تضامنا مع زملائهم العمال الذين فقدوا عملهم مؤخرا بسبب جائحة كورونا وتلبيةً لنداء الحكومة لمواجهة الفايروس من خلال تقديم الدعم لصندوق وقفة عز.

وتعتبر هذه المبادرة من نقابة الموظفين امتدادا لمبادرات سابقة قامت بها الشركة من حملات وتبرعات نقدية وعينية ومساهمات لتخطي هذه الازمة ومساهمة الموظفين اليوم تجسد  المسؤولية الاجتماعية والوطنية التي تقع على عاتقهم تجاه بلدهم في ظل الازمة.

والجدير ذكره انّ  مجموعة الاتصالات الفلسطينية وشركاتها  ساهمت بدعم  صندوق وقفة عز في وقت سابق، إضافة إلى قيام الشركة بتنفيذ عدد من  المبادرات المتنوعة  لدعم الحكومة  والمجتمع المحلي في كافة محافظات الوطن عبر مبادرات وحملات وتبرعات نقدية وعينية لتخطي هذه الأزمة.

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