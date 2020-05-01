حماس: تصنيف ألمانيا لحزب الله كمنظمة "إرهابية" انحيازاً لرواية الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن تصنيف الحكومة الألمانية، لحزب الله اللبناني كمنظمة "إرهابية"، يمثل انحيازاً صارخاً لرواية الاحتلال، الذي يمارسه عدوانه وإرهابه المتواصل على الشعوب العربية.



وقال قاسم في تصريح له: "هذا التساوق مع رواية الاحتلال الصهيوني يشجعه على مواصلة عدوانه وتمرده على كل القرارات والقوانين الدولية والأعراف الإنسانية".



وأضاف: "الاحتلال وقيادته هم مَن يجب أن يُصنفوا كإرهابيين، ويُلاحقوا في المحافل الدولية، على ارتكابهم الجرائم والمجازر طوال أكثر من سبعين عاماً".