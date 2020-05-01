إصابة طفلين وأربعة شبان برصاص الاحتلال في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

أصيب طفلان وأربعة شبان برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.





وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى اصابة طفلين و4 شبان، وعولجوا جميعهم ميدانيا من قبل الهلال الأحمر، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.





يشار إلى أن مسيرة كفر قدوم تخرج أسبوعيا لمناهضة الاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاما.

رام الله - دنيا الوطن