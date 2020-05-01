الكيلة: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزير الصحة مي كيلة، إنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 517.



وأضافت كيلة في الايجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، مساء اليوم الجمعة، ان الحالات توزعت كالآتي: 8 حالات في بيت لقيا، وحالة واحدة في خربثا المصباح غرب رام الله، وحالة واحدة في عناتا)، كما تم تسجيل حالة انتكاسة في بيت لقيا.



وأوضحت أنه أيضا تم تسجيل 3 حالات تعافٍ: حالة في نابلس، وحالتين في القدس، ما يرفع حصيلة التعافي إلى 102.



وأشارت إلى أن الإصابات الـ8 في بيت لقيا لمخالطين لعامل كان يعمل في مصنع عطاروت هم (أمه وزوجته وأطفاله الثلاث، وشقيقيه وشقيقته)، أما المصاب من خربثا المصباح مخالط عن طريق والده المصاب وهو أيضا عامل داخل أراضي الـ48، وكذلك حال المصابة في عناتا وهي مخالطة لزوجها وهو عامل في أراضي الـ48.



وقالت كيلة إن عدد الحالات النشطة التي لا تزال مصابة يبلغ 411 حالة، بينها 258 حالة في القدس بنسبة 63% من الإصابات، و149 في المحافظات الشمالية بنسبة 36%، و5 في المحافظات الجنوبية بنسبة 1%.