الخارجية: 1251 إصابة بفيروس كورونا بين جالياتنا و62 حالة وفاة وتعافي 487





جاء ذلك، خلال التقرير اليومي الذي أصدرته الوزارة، اليوم الجمعة، حول تطورات فيروس كورونا، والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.





وأشارت الوزارة، إلى انه تم تسجيل أربع حالات جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وخمس حالات في ألمانيا، فيما تم تعافي 10 حالات في قطر، وخمس اخرى في الدنمارك، و12 حالة في تركيا.





في سياق ذي صلة، أكدت وزارة الخارجية، أنه تم البدء بعودة بعض المواطنين الفلسطينيين العالقين، وذلك بالتعاون مع الدول العربية حيث يقيمون.





وجاء نص التقرير كما وصل "دنيا الوطن" كالتالي:





كندا



بطلب ومتابعة من المفوضية العامة لفلسطين لدى كندا تم تقديم المساعدة في اجلاء مهندس فلسطيني وزوجته من كندا الى دولة الكويت، قام فريق العمل المختص بوزارة الخارجية والمغتربين بتنسيق حل مشكلتهم مع سفير دولة فلسطين لدى الكويت، الذي قام بدوره بمتابعة قضية عودتهم مع السلطات الكويتية المختصة، وأثمرت جهوده بتامين عودتهم الى الكويت، حيث يقلعان على الطائرة الكويتية التي ستجلي الرعايا الكويتيين العالقين في كندا. وبهذا الخصوص تشكر وزارة الخارجية والمغتربين دولة الكويت الشقيقة على تجاوبها وتلبية طلبنا.



الولايات المتحدة الأمريكية



أكد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين الذي يتابع اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل اربع اصابات جديدة في صفوف ابناء الجالية الفلسطينية في ولايتي شيكاغو و ميتشغن. كما قام مركز خدمات الجالية ومركز الجالية الفلسطينية والجمعية الخيرية للأراضي المقدسة في ولاية نيوجيرسي بتنسيق التعاون المشترك فيما بينهم لتوزيع 500 وجبة افطار رمضاني يوميا على ابناء الجالية المستورين والطلبة طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وتوزيع 200 طرد غذائي يوميا على العائلات المستورة، و قام مركز خدمات الجالية الفلسطينية في نيوجيرسي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بإنجاز بعض المعاملات الضرورية لأبناء الجالية العالقة امورهم، بحيث تم إنجاز 12وكالة من الحالات الطارئة عن طريق سفارة دولة فلسطين في المكسيك.





يقوم مركز خدمات الجالية بعمل فحص طبي مجاني لأبناء الجالية الفلسطينية عن طريق احد الاطباء الفلسطينيين للتأكد من صحتهم والوقوف على سلامتهم. قام مركز خدمات الجالية الفلسطينية في سان فرانسيسكو بالتبرع بمبلغ ١٠٠٠٠دولار أمريكي للأسر المستورة في الوطن حيث ستوزع على المخيمات الفلسطينية: شعفاط، الجلزون وقلنديا.





كما وتتابع مراكز خدمات الجالية الفلسطينية في مختلف الولايات الأمريكية اوضاع ابناء الجالية الفلسطينية والطلبة للوقوف على احتياجاتهم وخدمتهم بكل السبل المتاحة.



الجمهورية التركية



تواصل سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية اوضاع الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين للاطمئنان على صحتهم وتقديم كل عون مستطاع للمحتاجين منهم، وفي ذلك قامت السفارة بتنسيق الجهود بين المؤسسات الفلسطينية العاملة على الساحة التركية لتوحيد الجهود الاغاثية في ظل الظروف وحاجة قطاعات عريضة من ابناء شعبنا الفلسطيني المقيمين والعالقين والطلبة من دعم واغاثه لمواجهة انتشار وباء الكورونا وما ترتب عليه من احتياجات وصعوبات معيشية وإنسانية، حيث تم التوافق على إنشاء وإطلاق "صندوق التضامن الفلسطيني" في تركيا ، ليكون عنوان أمل ورافعه جديدة للتكافل والتضامن الخيري الفلسطيني في أوساط مواطنينا في تركيا .





تؤكد السفارة بانه لم تسجل إصابات جديدة في أوساط مواطنينا ليقتصر عدد المصابين حتى الان على 12 تعافوا جميعا باستثناء حالة واحدة تتابع العلاج ووضع الحالة جيد ومستقر، أما باقي أفراد الجالية الفلسطينية أو اللاجئين الفلسطينيين في تركيا أو العالقين أو الطلاب، فهم جميعا بخير.





لا يزال جهد السفارة متواصلاً بالتنسيق مع قنصليتنا العامة في إسطنبول وجالياتنا ومؤسساتنا في المدن التركية لتقديم المساعدات العينية والمادية والسكن للمحتاجين بقدر ما تسمح به الامكانيات، وتم يوم أمس وبالتنسيق مع هيئة الاغاثة الانسانية التركية IHH بتوزيع 100 سلة غذائية على عائلات مستورة من اللاجئين الفلسطينيين في مدينة كليس في الجنوب التركي، بالتنسيق مع اتحاد المستثمر الفلسطيني تم تقديم ما يقارب من 100 من السلال الغذائية وكرتات معيشة للعائلات الفلسطينية اللاجئة في مدينة مرسين، كما وتم بالتنسيق مع جاليتنا في مدينة بورصة تنفيذ حملة "رمضان الخير"، وتم بموجبها توزيع عشرات الطرود الغذائية على العائلات المستورة والطلاب في المدينة، وسوف تستمر هذه الحملة وتتواصل خلال هذا الشهر الكريم.





بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين / فرع تركيا يتم متابعة أوضاع طلبتنا في تركيا وتقديم المساعدات اللازمة لهم بأنواعها المختلفة، والهم الأكبر لكافة الطلبة هو كيفية عودتهم لأرض الوطن حيث يستمر ضغطهم وضغط أهاليهم علينا لإنجاز ذلك، ولهذا الغرض تستمر عملية حصر المواطنين العالقين والطلاب الراغبين بالعودة الى الوطن حيث وصل العدد الى حوالي 2100 مواطن وطالب من قطاع غزة والضفة الغربية. بعد متابعة حثيثة من السفارة مع السلطات التركية تم ارسال شحنة المساعدات الطبية المقدمة منحة من الحكومة التركية الى دولة فلسطين، ووصلت بالفعل الى مطار اللد بواسطة طائرة تركية خاصة.



البانيا



تواصل سفارة دولة فلسطين لدى البانيا متابعة اوضاع الجالية والطلبة، وهي على اتصال دائم معهم للاطمئنان على اوضاعهم من الناحية الصحية والمعيشية، وتؤكد انه لم يتم تسجيل اية اصابة بالفيروس في صفوفهم حتى اللحظة، ويتمتعون جميعا بصحة جيدة واوضاعهم مستقرة. قامت السفارة خلال الاسبوع الماضي بتقديم مساعدات لـ 13 عائلة فلسطينية وطلبة مقيمين في البانيا، حيث تم تحضير وتوزيع ثلاث طرود لكل منهم تحتوي على مواد غذائية ومواد تنظيف وتعقيم، كما قامت بتقديم مساعدات مالية للبعض منهم، علما بان هذه المساعدات سواء كانت غذائية او مالية تم تقديمها من خلال التواصل المباشر معهم وبناء على الاحتياجات المطلوبة من قبلهم.



قطر



تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى قطر انه لم يتم تسجيل اية اصابات جديدة بين ابناء الجالية والطلبة، وتفيد بتعافي 10 من المصابين وخرجوا من الحجر الصحي، وعليه يبقى عدد المصابين الخاضعين للحجر الصحي 41 شخصاً. وبالتنسيق مع السلطات القطرية تم صباح اليوم عودة عائلة فلسطينية الى الدوحة كانت عالقة في تركياً، كما نسقت السفارة مع السفارة اللبنانية وحصلنا على موافقة منهم لإعادة فلسطينيين عالقين في قطر الى لبنان مع اللبنانيين الذين يتم اجلائهم في طائرات خاصة، وستنطلق الرحلة خلال أيام، وتتواصل ايضا مع السفارة الأردنية لإمكانية السماح بعودة لاعب رياضي عالق مع الأردنيين العالقين في قطر وتجري ترتيبات من أجل إعادتهم الى الأردن.



البحرين



تطمئن سفارة دولة فلسطين لدى مملكة البحرين بعدم وجود اية اصابة في صفوف الجالية والطلبة، وهي على تواصل معها عبر خلية الطوارئ التي تم تشكيلها من أعضاء السفارة وجميع افراد الجالية والطلبة، وان جميع الطلبة الدارسين في جامعات المملكة يواصلون دراستهم بواسطة التعليم عن بعد. تقوم السفارة بتقديم مساعدات للأسر المحتاجة طيلة أيام شهر رمضان مع اختلاف نوع المساعدة مادية وعينية بتبرع من فاعلي خير وجمعيات بحرينية.





قدمت جمعية الفلاح الخيرية بواسطة السفارة إلى مخيمات لبنان منطقة صيدا 500 وجبة إفطار وتم توزيعها، وتم التبرع بـ 100 سلة غذائية اخرى إلى لبنان، وتبرعت فاعلة خير بحرينية بمبلغ 1000 دولار للقدس تم تحويلها بالفعل لتقديمها كمساعدات غذائية حسب طلب فاعلة الخير. تفيد السفارة ان وزارة الصحة البحرينية تقدم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين او المقيمين على حد سواء.



بولندا



تتابع سفارة دولة فلسطين لدى بولندا اوضاع الجالية والطلبة باستمرار، وتؤكد انهم جميعا بخير وصحة جيدة، تواصل تقديم الخدمات القنصلية وتقوم بالنشاطات الثقافية وتتابع احتياجات المواطنين والطلبة على مدار الساعة، خاصة ما يتعلق بالتصديقات والمنح والاقامات والسكن. يتابع السفير موضوع الاقامات وبطاقات الطلبة والعاملين الفلسطينيين المقيمين بشكل مؤقت مع الجهات البولندية.



صربيا



تواصل خلية الازمة في سفارة دولة فلسطين لدى صربيا متابعة اوضاع الطلاب الدارسين في الجامعات الصربية للاطمئنان على صحتهم واوضاعهم المعيشية، كما تتواصل مع اعضاء الجالية الفلسطينية لذات الغرض، ومن اجل حث الميسورين منهم تقديم دعم عيني في حال الضرورة لمن يحتاجها من الطلبة او افراد الجالية. خصصت السفارة مبلغا اوليا تبرع به موظفو السفارة من رواتبهم ورصدناه لغرض مساعدة الطلاب وبعض المحتاجين.





تفيد السفارة انه لا توجد اصابات حتى الآن في صفوف الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات الصربية وتشيد السفارة بمبادرات طلبتنا الذين تطوعوا في نشاطات الخدمة العامة في بعض المستشفيات التابعة لجامعة بلغراد وغيرها، خاصة طلاب كلية الطب، كما برز بشكل خاص الدور الكبير الذي يقوم به الاطباء الفلسطينيون العاملين في المستشفيات الصربية على ما ابدوه من شجاعة وتفاني في عملهم كان ولا زال محط اعجاب وشكر من الجهات الصربية.





كما لا توجد اية اصابات بين ابناء الجالية الفلسطينية المقيمة في صربيا واوضاعها مستقرة. وتشيد ايضا بدور بعض الميسورين من ابناء الجالية الذين تبرعوا بمساعدات عينية (طرود اغذية) كي يتم توزيعها على بعض الطلبة وبعض افراد الجالية ومن تقطعت بهم السبل.





من جهة اخرى قامت السفارة بإجراء مسح شامل بالتعاون مع وزارة الداخلية الصربية ووزارة الدفاع والجيش الصربي اللتان تشرفان على موضوع اللاجئين الذين تم تجميعهم من مختلف المناطق الحدودية ووضعهم في معسكرات اقيمت لهذا الغرض، من اجل ضبط تحركاتهم حتى لا يساهموا في نشر الوباء، وقامت لجنة الأزمة المنبثقة عن سفارة دولة فلسطين بالتنسيق مع الوزارتين الصربيتين بزيارة هذه المعسكرات، وتبين وجود 70 مواطنا فلسطينيا و10 عائلات مع اطفالهم. غالبيتهم ينتمون لجيل الشباب وقدموا من قطاع غزة بعد حصولهم هناك على تأشيرات دخول الى تركيا مقابل مبالغ كبيرة من المال. وتركوا في تركيا ليحاولوا بواسطة المهربين الدوليين الوصول الى دول الاتحاد الاوروبي مقابل مبالغ اخرى. العائلات قدمت من سوريا ودول الخليج وتقطعت بهم السبل في صربيا.





بادرت السفارة بتوزيع طرود غذائية عليهم جميعاً تكفيهم لفترة 10 ايام، كما زودتهم بملابس وأغطية دافئة وتقوم بإمدادهم بأدوات ووسائل النظافة والتعقيم. ولا توجد اصابات بينهم. معظم من غرر بهم يرغبون العودة الى قطاع غزة. وهناك من يرغب في متابعة التسلل بعد مرور ازمة الجائحة.



الدنمارك



توكد بعثة فلسطين لدى الدنمارك انه لم يتم تسجيل اية اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، وتعافي المصابين الخمسة تماما، هذا وتتابع البعثة اوضاع الجالية والطلبة وتتواصل معهم باستمرار.



فنزويلا



تتابع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية اوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان على صحتهم والوقوف عن احتياجاتهم وتقديم كل ما يمكنها لمساعدتهم، وفي ذلك وزعت السفارة المزيد من السلات الغذائية على قرابة العشرين طالبا من الطلاب الفلسطينيين المتواجدين في العاصمة كراكاس، تحضر لتوزيع المزيد من السلال الغذائية على مجموعة اخرى من الطلاب وذلك ضمن حملة لتوزيع الاغذية خلال شهر رمضان الفضيل وتزامنا مع استمرار الحجر على طلابنا اسوة بأوضاع البلاد، تطمئن السفارة بان ابناء الجالية والطلاب بخير وسلامة وتؤكد بعد تسجيل اية حالة اصابة بينهم.



المانيا



افادتنا بعثة دولة فلسطين لدى المانيا الاتحادية بإصابة 5 اشخاص من عائلة واحدة، ووضعهم وحالتهم مستقرة في الحجر المنزلي وبهذا ترتفع الاصابات بين ابناء الجالية الى 15 اصابة وتؤكد على تعافي 2 بشكل تام.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن عدد الاصابات بفيروس كورنا بين الجاليات الفلسطينية بالخارج، وصل إلى 1251 حالة، فيما تم تسجيل 62 حالة وفاة، وتعافي 487 حالة.