حلس: عمالنا البواسل يساهمون في بناء مؤسسات دولة فلسطين العتيدة



وقال حلس في يوم العمال العالمي اتوجه بتحية إجلال وإكبار للطبقة العاملة الفللسطينية ، عمالنا البواسل، الذين ساهموا في تأسيس الثورة الفلسطينية المعاصرة ، كما يساهمون اليوم في بناء الدولة الفلسطينية العتيدة.



رام الله - دنيا الوطنوجه أحمد حلس أبو ماهر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض عام التعبئة و التنظيم المحافظات الجنوبية كلمة ، حيا فيها العمال البواسل في يوم العمال العالمي.