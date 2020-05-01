منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الحادث الإرهابي في مدينة بئر العبد بسيناء

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت الأمانة العامة ل منظمة التعاون الإسلامي بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء ، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.



أكد الأمين العام، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان له ظهر اليوم الجمعة وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في كل الإجراءات التي تتخذها لمكافحة الإرهاب.



وقدم الأمين العام تعازيه لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.