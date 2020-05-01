الاحتلال يخطر بهدم منزل في طولكرم ويعتقل ثلاثة أشقاء من حيفا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب فجر اليوم الجمعة عدد من المواطنين بالاختناق بسبب قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال تجاه المنازل خلال اقتحامهم مخيم طولكرم.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال معززة بآليات عسكرية اقتحمت المخيم وداهمت منزل الأسير الجريح إبراهيم هلسة وسلمت عائلته قرارا بهدم منزلها.



وكان هلسة نفذ قبل أيام عملية طعن في مدينة كفار سابا بالداخل المحتل قبل أيام أدت لإصابة مستوطنة بجراح خطيرة.



وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرية سالم وبلدة قصرة وانتشرت على الشارع الشمالي وفي الحارة الفوقا وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين، كما أوقفت السيارات وفتشتها قبل منعها من اكمال طريقها في المنطقة الشرقية.



وفي مدينة حيفا المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال منزل شقيق الشهيــد شادي البنا واعتقلت ثلاثة من أبنائه.



وكان الشهيد البنا نفذ عملية فدائية في القدس المحتلة بإطلاق النار على جنود الاحتلال قرب باب الأسباط في فبراير الماضي.