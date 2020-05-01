شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يسلم 800 طرد غذائي وصحي لوزارة التنمية الاجتماعية

الاتحاد الأوروبي يسلم 800 طرد غذائي وصحي لوزارة التنمية الاجتماعية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
سلم الاتحاد الأوروبي، الخميس، 800 طرد، غذائية وصحية، لوزارة التنمية الاجتماعية، دعما وإسنادا للأسر والعائلات، في ظل جائحة (كورونا).

وجرى تسليم جزء من الطرود في مخازن الوزارة بنابلس، بحضور وزير التنمية الدكتور أحمد مجدلاني، وممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون برغدسروف، ونائب محافظ نابلس عنان الأتيرة.

وقال الوزير مجدلاني في تصريح وصل "دنيا الوطن" إن "التدخل الأوروبي مهم وحاسم، وأنه سيتم توزيع المساعدات والطرود، حيث يكفي كل طرد غذائي أسرة تتكون من خمسة أفراد لمدة شهر.

وأضاف " الدفعة الماضية التي دفعناها ضمن برنامج المساعدات النقدية، ساهم الاتحاد الأوروبي ب39% منها، بقيمة 10 مليون يورو من كل دفعة، لافتا إلى ان دعم الاتحاد الاوروبي للفلسطينيين يشمل مجالات عدة، سواء على المستوى السياسي أوالاقتصادي أو الإغاثي".

وصف العلاقة التي تربط فلسطين بالاتحاد الأوروبي بالعميقة".
من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي "خصصنا 5 مليون يورو للعائلات الفقيرة والمحتاجة، وكما قال الوزير مجدلاني 100 الف فلسطيني يستحقون الاستفادة من التحويلات النقدية".

وأضاف "سنقوم بأقصى ما يمكننا للاستمرار بدعم الوزارة والفقراء، وكما عبرت في تصريح سابق، نقوم بتوزيع هذه الطرود وكل اشكال الدعم ليس فقط من أجل إبداء التضامن، فالأمر متعلق بعجلة الاقتصاد أيضا، بالإضافة الى أننا نريد أن نساهم بإبقاء المجتمع الفلسطيني موحدا ومتماسكا".

تابع " ولذلك، قام الاتحاد الاوروربي بتوزيع 800 طرد غذائي وصحي للعائلات ليستمتعوا هم واطفالهم خلال شهر رمضان، خاصة وأن الحركة صعبة بسبب تفشي فايروس كورونا".

من جانبها، اعتبرت عنان الأتيرة، أن الدعم الأوروبي يؤكد وقوف الاتحاد الأوروبي معنا في ظل الظروف القائمة، والأهم الوقفة السياسية الصادقة التي يقفها الاتحاد في وجه مخططات الاحتلال، وهي موضع تقدير بالنسبة لنا، ونحن نطالبه بالمزيد من التدخل والدعم".

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