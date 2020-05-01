دولي

تطورات (كورونا) بالعالم.. المصابون يتجاوزون الـ3 ملايين والوفيات يتخطون حاجز الـ200 ألف

تطورات (كورونا) بالعالم.. المصابون يتجاوزون الـ3 ملايين والوفيات يتخطون حاجز الـ200 ألف
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يواصل فيروس كورونا تفشيه حول العالم، حيث تجاوز تعداد المصابين به 3 ملايين، في حين تخطى تعداد الوفيات الناجمة عن الوباء حاجز الـ200 ألف.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير، الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إنها تضم لوحدها ثلث الإصابات وربع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وسجلت الولايات المتحدة 2053 وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز، الخميس.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد عربيا ودوليا:

- الصحة السعودية: تعافي 392 مصابا بفيروس كورونا ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 3555، وتسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات.

- وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة.

- وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى 95646، وإجمالي الوفيات يصل إلى 6091.

- وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 6 حالات وفاة و 114 حالة شفاء.

- سلطنة عمان: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 2447.

- وزارة الصحة الإسبانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 24 ألفا و 824 وفاة.

- وزير الصحة الكويتي: شفاء 63 حالة من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1602 حالة.

- منظمة الصحة العالمية تطالب الصين بدعوتها للمشاركة في التحقيق في أصل فيروس كورونا.

- إندونيسيا أعلنت عن 433 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا.

- روسيا تعلن تسجيل 96 وفاة و7933 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

- أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع  1639 حالة إلى 160758.

- أعلنت تايلاند الجمعة عن ست إصابات جديدة بفيروس كورونا لكنها لم تسجل وفيات جديدة مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2960 بينما ظلت الوفيات عند 54 حالة.

- أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين الجمعة أن السلطات سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 30 من أبريل ارتفاعا من أربع حالات في اليوم السابق.

- اليمن يعلن تسجيل اول حالتي وفاة بفيروس كورونا.

- 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان العراق.

- فرنسا: ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا إلى 24 ألفا و376.

- المغرب: تسجيل وفاتين و102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4423.

- تركيا تسجل 93 وفاة و2615 إصابة جديدة بالفيروس.

- وزارة الصحة المصرية: 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة، وارتفاع عدد المتعافين إلى 1381.

- وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 158 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات.

أخبار ذات صلة

الحكومة الإسرائيلية تقرر فتح المدارس بدءاً من الأحد

الحكومة الإسرائيلية تقرر فتح المدارس بدءاً من الأحد

&#34;لا يمكن كشف المزيد&#34;.. تقرير جديد عن صحة زعيم كوريا الشمالية

"لا يمكن كشف المزيد".. تقرير جديد عن صحة زعيم كوريا الشمالية

أعضاء من مجلس النواب يدعون ترامب لتغيير أسلوبه بالأمم المتحدة بشأن إيران

أعضاء من مجلس النواب يدعون ترامب لتغيير أسلوبه بالأمم المتحدة بشأن إيران

تقرير: 40% من مرضى كورونا في إسرائيل دون 19 عاماً

تقرير: 40% من مرضى كورونا في إسرائيل دون 19 عاماً

منظمة الصحة العالمية: الصين ترفض مشاركتنا في التحقيق بظهور فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية: الصين ترفض مشاركتنا في التحقيق بظهور فيروس كورونا

إيطاليا تكشف موقفها من التدخل العسكري في ليبيا

إيطاليا تكشف موقفها من التدخل العسكري في ليبيا

روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا

روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا

&#34;عائلات قتلى العمليات&#34; تطالب بعدم عقد صفقة تبادل مع حماس

"عائلات قتلى العمليات" تطالب بعدم عقد صفقة تبادل مع حماس

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تطالب بإسناد صمود العمال وتلبية حقوقهم

حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تطالب بإسناد صمود العمال وتلبية حقوقهم

تحذيرات من إجبار طلاب القدس على العودة للمدارس في غياب الوقاية

تحذيرات من إجبار طلاب القدس على العودة للمدارس في غياب الوقاية

حلس: عمالنا البواسل يساهمون في بناء مؤسسات دولة فلسطين العتيدة

حلس: عمالنا البواسل يساهمون في بناء مؤسسات دولة فلسطين العتيدة

الاحتلال يخطر بهدم منزل في طولكرم ويعتقل ثلاثة أشقاء من حيفا

الاحتلال يخطر بهدم منزل في طولكرم ويعتقل ثلاثة أشقاء من حيفا

الاتحاد الأوروبي يسلم 800 طرد غذائي وصحي لوزارة التنمية الاجتماعية

الاتحاد الأوروبي يسلم 800 طرد غذائي وصحي لوزارة التنمية الاجتماعية

&#34;الديمقراطية&#34;: مواقف وزراء الخارجية العرب لم ترتقِ إلى المستوى المطلوب

"الديمقراطية": مواقف وزراء الخارجية العرب لم ترتقِ إلى المستوى المطلوب

مجدلاني يرحب بالرسالة الأوروبية المشتركة

مجدلاني يرحب بالرسالة الأوروبية المشتركة

كيف تقضي الأسيرات في سجون الاحتلال شهر رمضان؟

كيف تقضي الأسيرات في سجون الاحتلال شهر رمضان؟

منوعات

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: &#34;فضيحة أم جلاجل&#34;

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: "فضيحة أم جلاجل"

شاهد: تامر هجرس: هذا ما قصدته بتصريح &#34;مراتي مُزة ولازم أفرجها للناس&#34;

شاهد: تامر هجرس: هذا ما قصدته بتصريح "مراتي مُزة ولازم أفرجها للناس"

هذا النجم مفاجأة أمير كرارة المقبلة بمسلسل الاختيار

هذا النجم مفاجأة أمير كرارة المقبلة بمسلسل الاختيار

شاهد: الظهور الأول لياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في عش الزوجية

شاهد: الظهور الأول لياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في عش الزوجية

فنان سوري يدعو لمقاطعة &#34;أم هارون&#34;

فنان سوري يدعو لمقاطعة "أم هارون"

قمر اللبنانية تتعرض لتهديد مباشر.. ما علاقة ابنها؟

قمر اللبنانية تتعرض لتهديد مباشر.. ما علاقة ابنها؟

بسبب رقبتها.. انتقادات حادة لحلا شيحة في مسلسل &#34;خيانة عهد&#34;

بسبب رقبتها.. انتقادات حادة لحلا شيحة في مسلسل "خيانة عهد"

شاهد: عايدة رياض: &#34;حجبوني وجعلوني أؤدي العمرة وأنا اصلاً مسيحية&#34;

شاهد: عايدة رياض: "حجبوني وجعلوني أؤدي العمرة وأنا اصلاً مسيحية"

بعد حظر ظهوره بالإعلام.. رامز جلال يقيم دعوى قضائية ضد نقيب الإعلاميين

بعد حظر ظهوره بالإعلام.. رامز جلال يقيم دعوى قضائية ضد نقيب الإعلاميين

عربي

شاهد: ابن خال بشار الأسد يرد على قرار حجز أمواله

شاهد: ابن خال بشار الأسد يرد على قرار حجز أمواله

قطر: الشرق الأوسط قد يواجه اضطرابات اجتماعية

قطر: الشرق الأوسط قد يواجه اضطرابات اجتماعية

قتلى وجرحى جراء قصف صاروخي استهدف منطقة زناتة في طرابلس

قتلى وجرحى جراء قصف صاروخي استهدف منطقة زناتة في طرابلس

مصر تجلي مواطنيها من إثيوبيا

مصر تجلي مواطنيها من إثيوبيا