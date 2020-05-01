دولي

الحكومة الإسرائيلية تقرر فتح المدارس بدءاً من الأحد

الحكومة الإسرائيلية تقرر فتح المدارس بدءاً من الأحد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قرّرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عودة الطلاب إلى جهاز التعليم على مراحل، تبدأ يوم الأحد المقبل، بطلاب الصفوف الأولى والثانية والثالثة والحادية عشرة والثانية عشرة، على أن تعود باقي الصفوف حتى موعد لا يتجاوز الأول من حزيران/يونيو.

وأفاد موقع القناة السابعة، أن رياض الأطفال والحضانات (للرضّع وجيل الطفولة المبكّرة) ستُفتح يوم الأحد ما بعد المقبل (10 أيار/مايو).

ولن تكون العودة إلى التعليم إجبارية، إلا لطلاب المدارس الثانوية الذين يجرون امتحانات بجروت هذا الصيف.

عربيًا، قررت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عدم العودة إلى المدارس العربية، الأُسبوع المقبل، وِفقًا لخطة وبرنامج وزارة التربية والتعليم، إذ ستعقد خلال الأُسبوع المقبل جلسة تقييمية إضافية لاتخاذ القرارات المناسبة واللّازمة، وفقًا للمستجدات والتطورات.

وفور صدور القرارات سارعت عدة بلدات إسرائيلية إلى الإعلان عن رفضها فتح المدارس، منها تل أبيب ورمات غان وحيفا وبئر السبع، وهم مدن ضمن ما يسمى "منتدى المدن الـ15".

واشترطت الحكومة العودة إلى المدارس بالحفاظ على القواعد التي أعلنت عنها وزارة الصحة سابقاً، منها الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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