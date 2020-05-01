شؤون فلسطينية

إصابة شابيْن برصاص قوات الاحتلال جنوب قلقيلية

إصابة شابيْن برصاص قوات الاحتلال جنوب قلقيلية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطنان فلسطينيان، اليوم الجمعة، بالرصاص، خلال المواجهات التي انلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي جنوب مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الشابين خالد خليل زماري (23 عاما)، وهيثم بلال منصور (21 عاما)، بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري جنوب قلقيلية، وتم نقلهما إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بالمدينة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.






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