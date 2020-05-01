إصابة شابيْن برصاص قوات الاحتلال جنوب قلقيلية



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الشابين خالد خليل زماري (23 عاما)، وهيثم بلال منصور (21 عاما)، بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري جنوب قلقيلية، وتم نقلهما إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بالمدينة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.















رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان فلسطينيان، اليوم الجمعة، بالرصاص، خلال المواجهات التي انلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي جنوب مدينة قلقيلية.