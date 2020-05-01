(معاريف): دخول غانتس للحكومة قد يسّرع صفقة تبادل أسرى مع حماس

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت مصادر سياسية ودبلوماسية إسرائيلية، عن اعتقادها أن دخول بيني غانتس زعيم حزب "أزرق- أبيض"، إلى منصب وزير الجيش في حكومة الطوارئ الإسرائيلية في حال تشكيلها، سيعزز الاستعداد لتنفيذ صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.



ونقلت الصحيفة، اليوم الجمعة، عن مصادر حكومية إسرائيلية ودبلوماسيين وازنين، أن غانتس الذي كان رئيسًا لأركان الجيش خلال الحرب الاخيرة على قطاع غزة عام 2014، والذي تم خلالها فقدان الضابط هدار غولدن، والجندي أورون شاؤول، يحمل معه التزامًا بالتعامل مع القضية ورغبة في إغلاق الملف.



وقبيل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستوري، عقدت أول جلسة استماع من نوعها للجنة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين ما يشير إلى أن هناك جدية إسرائيلية في إحراز تقدم كبير مع "حماس".



وفي نيسان/أبريل 2016 أعلنت "كتائب القسام" لأول مرة عن وجود أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف عن حالتهم الصحية ولا عن هوياتهم، باستثناء الجندي آرون شاؤول.