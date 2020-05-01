(كورونا غزة): خروج تسعة حالات مُتعافية.. ولا إصابات جديدة بالقطاع





وقالت الوزارة في الإيجاز الخاص بانتشار الفيروس بالقطاع: بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 4.641 عينة، منها 4.624 عينة سلبية و17 عينة إيجابية، ويبلغ عدد حالات الدخول في مستشفى العزل خمسة حالات مؤكدة.



وكشفت أن الوزارة عملت على خروج 9 حالات مُتعافية، في حين ما زالت 3 حالات داخل الحجر الصحي في معبر رفح.



رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بقطاع غزة، وقد تم إجراء 26 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.