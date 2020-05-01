وزارة الداخلية تصدر تصريح بشأن ترتيبات صرف المنحة القطرية

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رام الله - دنيا الوطن

أجرت وزارة الداخلية والأمن الوطني الترتيبات الخاصة بصرف المنحة القطرية غداً السبت، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية، حيث ستعمل الشرطة على مدار أيام صرف المنحة على متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في كافة فروع بنك البريد في جميع المحافظات.



ودعت المواطنين المواطنين المستفيدين من المنحة إلى الالتزام بآليات ومواعيد الصرف التي أعلنتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرصاً على السلامة العامة.