مجدلاني يرحب بالرسالة الأوروبية المشتركة





وتابع مجدلاني الرسالة المشتركة التي حذرت من "ضم أي اجزاء من الضفة الغربية، وان هذا يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي، وسيكون له نتائج وخيمة على أمن المنطقة وعلى مكانة اسرائيل الدولية"،تعبر بشكل واضح عن الموقف الأوروبي الذي يدرك خطورة سياسة الضم التي تقوض أسس علمية السلام.





وقال د .مجدلاني نجدد الدعوة لدول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية إلى الاعتراف بها، فمواقف دول الاتحاد السياسية الداعمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بالإضافة للدعم الاقتصادي الأوروبي لدولة فلسطين، ترجمته الفعلية الاعتراف بدولة فلسطين .







رام الله - دنيا الوطنوصف الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.احمد مجدلاني، الرسالة المشتركة التي أرسلتها بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد، وبلجيكيا، وهولندا، وايرالندا والاتحاد الأوروبي، إلى الحكومة الإسرائيلية،بالخطوة الهامة والتي تؤكد من جديد الموقف الأوروبي الداعم لحل الدولتين، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية.