عشرات المستوطنين يقتحمون أراضي في الأغوار ويطردون الرعاة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الجمعة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة أم ركبة في منقطة الأغوار الشمالية.



وأفادت مصادر محلية، بأن العشرات من المستوطنين الذي يستقلون السيارات وجيبات الدفع الرباعي اقتحموا المنطقة ومارسوا أعمال عربدة في أراضي المواطنين بحماية من جنود الاحتلال، وقاموا بطرد رعاة الأغنام.



وتعتبر منطقة الأغوار الشمالية من المناطق المنكوبة، كونها مستهدفة بشكل كبير من قبل الاحتلال والمستوطنين الذين وضعوا أيديهم على الآلاف من الدونمات الزراعية وحولوها لحقول تدريبات عسكرية او مناطق زراعية خاصة بهم.