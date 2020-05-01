شؤون فلسطينية

جامعة الإسراء تنتهي من استعداداتها لعقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني الكترونيًا

جامعة الإسراء تنتهي من استعداداتها لعقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني الكترونيًا
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تنطلق الامتحانات النهائية الإلكترونية في جامعة الإسراء يوم السبت الموافق 2/5/2020 للفصل الدراسي الثاني 2019-2020، بعد ان اختتمت الجامعة أعمال الفصل بنجاح، عبر منظومة التعليم الإلكتروني نتيجة استمرار حالة الطوارئ بسبب جائحة فيروس (كورونا) المستجد.

وفي تصريح صحفي أكد الدكتور أحمد الوادية "نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية" أنه قد تم الانتهاء من كافة الإجراءات الأكاديمية والفنية اللّازمة لعقد الامتحانات إلكترونياً بشكل كامل، تماشياً مع رؤية وقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معرباً عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها الكادر الأكاديمي متمثلاً بكليات الجامعة ومحاضريها، وفريق عمل دائرة التعليم الإلكتروني لدورهم الفاعل والمميز في إعداد وتجهيز المنظومات والمنصات التقنية التي تتيح إجراء الامتحانات إلكترونياً.

وأوضح د. الوادية بأن الجامعة قد قامت بتوضيح كافة المتطلبات والمستلزمات الخاصة بتقديم الامتحانات الإلكترونية لطلبتها عبر الوسائل المختلفة بما فيها إصدار العديد من النشرات والفيديوهات الإرشادية والكتيبات بهدف تذليل كل العقبات أمام الطلبة وضمان سير العملية التعليمية بأفضل النتائج.

ونوه د. الوادية بأنه سيتم عقد فترتين للامتحانات، فترة أولى صباحية أساسية وفترة ثانية مسائية عبارة عن إعادة للفترة الأولى مراعاةً لجدول الكهرباء وللتسهيل على طلبة الجامعة.

وأشاد د. الوادية باستجابة المحاضرين والطلبة على السواء لمتطلبات حالة الطوارئ ومتطلبات التعليم الإلكتروني، مشدداً أن هذا يأتي نتيجة لتبني الجامعة أنظمة التعليم الإلكتروني منذ نشأتها، وتطبيقه على طلبة الجامعة في كافة المستويات ما أكسب الطلبة القدرة على التعامل وتقبل بيئة التعليم الإلكتروني وأساليبه المختلفة عن التعليم الوجاهي بما في ذلك الامتحانات الإلكترونية.

تأتي هذه الخطوة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لمنظومة التعليم الإلكتروني كأحد الوسائل التعليمية المهمة والتي تسعى الجامعة الى تطويرها بشكل مستمر، للوصول إلى أعلى معايير الجودة الأكاديمية.

أخبار ذات صلة

حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تطالب بإسناد صمود العمال وتلبية حقوقهم

حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تطالب بإسناد صمود العمال وتلبية حقوقهم

تحذيرات من إجبار طلاب القدس على العودة للمدارس في غياب الوقاية

تحذيرات من إجبار طلاب القدس على العودة للمدارس في غياب الوقاية

حلس: عمالنا البواسل يساهمون في بناء مؤسسات دولة فلسطين العتيدة

حلس: عمالنا البواسل يساهمون في بناء مؤسسات دولة فلسطين العتيدة

بماذا علقت حركة الجهاد الاسلامي على يوم العمال العالمي؟

بماذا علقت حركة الجهاد الاسلامي على يوم العمال العالمي؟

الاحتلال يخطر بهدم منزل في طولكرم ويعتقل ثلاثة أشقاء من حيفا

الاحتلال يخطر بهدم منزل في طولكرم ويعتقل ثلاثة أشقاء من حيفا

الاتحاد الأوروبي يسلم 800 طرد غذائي وصحي لوزارة التنمية الاجتماعية

الاتحاد الأوروبي يسلم 800 طرد غذائي وصحي لوزارة التنمية الاجتماعية

إصابة شابيْن برصاص قوات الاحتلال جنوب قلقيلية

إصابة شابيْن برصاص قوات الاحتلال جنوب قلقيلية

(معاريف): دخول غانتس للحكومة قد يسّرع صفقة تبادل أسرى مع حماس

(معاريف): دخول غانتس للحكومة قد يسّرع صفقة تبادل أسرى مع حماس

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تطالب بإسناد صمود العمال وتلبية حقوقهم

حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تطالب بإسناد صمود العمال وتلبية حقوقهم

تحذيرات من إجبار طلاب القدس على العودة للمدارس في غياب الوقاية

تحذيرات من إجبار طلاب القدس على العودة للمدارس في غياب الوقاية

حلس: عمالنا البواسل يساهمون في بناء مؤسسات دولة فلسطين العتيدة

حلس: عمالنا البواسل يساهمون في بناء مؤسسات دولة فلسطين العتيدة

الاحتلال يخطر بهدم منزل في طولكرم ويعتقل ثلاثة أشقاء من حيفا

الاحتلال يخطر بهدم منزل في طولكرم ويعتقل ثلاثة أشقاء من حيفا

الاتحاد الأوروبي يسلم 800 طرد غذائي وصحي لوزارة التنمية الاجتماعية

الاتحاد الأوروبي يسلم 800 طرد غذائي وصحي لوزارة التنمية الاجتماعية

مجدلاني يرحب بالرسالة الأوروبية المشتركة

مجدلاني يرحب بالرسالة الأوروبية المشتركة

تيسير خالد: إعلان بنسودا يفتح الطريق امام تقديم نتنياهو وغانتس للعدالة الدولية

تيسير خالد: إعلان بنسودا يفتح الطريق امام تقديم نتنياهو وغانتس للعدالة الدولية

عشرات المستوطنين يقتحمون أراضي في الأغوار ويطردون الرعاة

عشرات المستوطنين يقتحمون أراضي في الأغوار ويطردون الرعاة

منوعات

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: &#34;فضيحة أم جلاجل&#34;

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: "فضيحة أم جلاجل"

شاهد: تامر هجرس: هذا ما قصدته بتصريح &#34;مراتي مُزة ولازم أفرجها للناس&#34;

شاهد: تامر هجرس: هذا ما قصدته بتصريح "مراتي مُزة ولازم أفرجها للناس"

هذا النجم مفاجأة أمير كرارة المقبلة بمسلسل الاختيار

هذا النجم مفاجأة أمير كرارة المقبلة بمسلسل الاختيار

شاهد: الظهور الأول لياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في عش الزوجية

شاهد: الظهور الأول لياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في عش الزوجية

فنان سوري يدعو لمقاطعة &#34;أم هارون&#34;

فنان سوري يدعو لمقاطعة "أم هارون"

قمر اللبنانية تتعرض لتهديد مباشر.. ما علاقة ابنها؟

قمر اللبنانية تتعرض لتهديد مباشر.. ما علاقة ابنها؟

بسبب رقبتها.. انتقادات حادة لحلا شيحة في مسلسل &#34;خيانة عهد&#34;

بسبب رقبتها.. انتقادات حادة لحلا شيحة في مسلسل "خيانة عهد"

شاهد: عايدة رياض: &#34;حجبوني وجعلوني أؤدي العمرة وأنا اصلاً مسيحية&#34;

شاهد: عايدة رياض: "حجبوني وجعلوني أؤدي العمرة وأنا اصلاً مسيحية"

بعد حظر ظهوره بالإعلام.. رامز جلال يقيم دعوى قضائية ضد نقيب الإعلاميين

بعد حظر ظهوره بالإعلام.. رامز جلال يقيم دعوى قضائية ضد نقيب الإعلاميين

عربي

شاهد: ابن خال بشار الأسد يرد على قرار حجز أمواله

شاهد: ابن خال بشار الأسد يرد على قرار حجز أمواله

قطر: الشرق الأوسط قد يواجه اضطرابات اجتماعية

قطر: الشرق الأوسط قد يواجه اضطرابات اجتماعية

قتلى وجرحى جراء قصف صاروخي استهدف منطقة زناتة في طرابلس

قتلى وجرحى جراء قصف صاروخي استهدف منطقة زناتة في طرابلس

مصر تجلي مواطنيها من إثيوبيا

مصر تجلي مواطنيها من إثيوبيا