جامعة الإسراء تنتهي من استعداداتها لعقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني الكترونيًا





رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تنطلق الامتحانات النهائية الإلكترونية في جامعة الإسراء يوم السبت الموافق 2/5/2020 للفصل الدراسي الثاني 2019-2020، بعد ان اختتمت الجامعة أعمال الفصل بنجاح، عبر منظومة التعليم الإلكتروني نتيجة استمرار حالة الطوارئ بسبب جائحة فيروس (كورونا) المستجد.وفي تصريح صحفي أكد الدكتور أحمد الوادية "نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية" أنه قد تم الانتهاء من كافة الإجراءات الأكاديمية والفنية اللّازمة لعقد الامتحانات إلكترونياً بشكل كامل، تماشياً مع رؤية وقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معرباً عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها الكادر الأكاديمي متمثلاً بكليات الجامعة ومحاضريها، وفريق عمل دائرة التعليم الإلكتروني لدورهم الفاعل والمميز في إعداد وتجهيز المنظومات والمنصات التقنية التي تتيح إجراء الامتحانات إلكترونياً.وأوضح د. الوادية بأن الجامعة قد قامت بتوضيح كافة المتطلبات والمستلزمات الخاصة بتقديم الامتحانات الإلكترونية لطلبتها عبر الوسائل المختلفة بما فيها إصدار العديد من النشرات والفيديوهات الإرشادية والكتيبات بهدف تذليل كل العقبات أمام الطلبة وضمان سير العملية التعليمية بأفضل النتائج.ونوه د. الوادية بأنه سيتم عقد فترتين للامتحانات، فترة أولى صباحية أساسية وفترة ثانية مسائية عبارة عن إعادة للفترة الأولى مراعاةً لجدول الكهرباء وللتسهيل على طلبة الجامعة.وأشاد د. الوادية باستجابة المحاضرين والطلبة على السواء لمتطلبات حالة الطوارئ ومتطلبات التعليم الإلكتروني، مشدداً أن هذا يأتي نتيجة لتبني الجامعة أنظمة التعليم الإلكتروني منذ نشأتها، وتطبيقه على طلبة الجامعة في كافة المستويات ما أكسب الطلبة القدرة على التعامل وتقبل بيئة التعليم الإلكتروني وأساليبه المختلفة عن التعليم الوجاهي بما في ذلك الامتحانات الإلكترونية.تأتي هذه الخطوة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لمنظومة التعليم الإلكتروني كأحد الوسائل التعليمية المهمة والتي تسعى الجامعة الى تطويرها بشكل مستمر، للوصول إلى أعلى معايير الجودة الأكاديمية.