"الديمقراطية" تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف الجيش المصري في سيناء

الجبهة الديمقراطية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وبشدة، التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية للجيش المصري جنوب بئر العبد في محافظة شمال سيناء، وأودى بحياة عدد من الضباط والجنود المصريين.



وأوضحت الجبهة أن الهجمات الإرهابية في سيناء لن تنال من عزيمة مصر الشقيقة في مواجهة الإرهاب الأسود، ومن دورها الإقليمي والقومي ومكانتها في الدفاع عن سيناء المصرية، وحقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والحرية والاستقلال والعودة.



وشددت الجبهة وهي تتقدم بخالص تعازيها لمصر الشقيقة وشعبها، ولعوائل الشهداء، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، أن الإرهاب ومموليه سينهزم بفعل إرادة وصمود الشعب والجيش والقيادة المصرية.