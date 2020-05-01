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شاهد: ابن خال بشار الأسد يرد على قرار حجز أمواله

شاهد: ابن خال بشار الأسد يرد على قرار حجز أمواله
بجل الاعمال رامي مخلوف
رام الله - دنيا الوطن
نفى الملياردير السوري، رامي مخلوف، اتهامات الحكومة السورية له بالتهرب من دفع الضرائب أو ارتكاب مخالفات مالية، مؤكدا في فيديو نشره على صفحته الخاصة في فيسبوك، الخميس، أنه "لا يريد إحراج الرئيس الأسد".

وبدا مخلوف، ابن خال بشار الأسد، وأحد أغنى أغنياء سوريا، في الفيديو وهو يحاول استعطاف بشار الأسد، داعيا إياه إلى التبرع بمبلغ الغرامات المفروض على شركته "سيريا تيل" للاتصالات "للفقراء"، وفق تقرير لـ(الحرة) الأمريكية. 

وقال مخلوف إن "شركته تدفع ضرائب تصل إلى 10-12 مليار ليرة سنويا للدولة السورية، كما أنها تشغل آلاف الموظفين"، مضيفا أنه "يريد تنفيذ أوامر الرئيس بما يرضي الله".

وفي ديسمبر الماضي، فرض النظام السوري حجزا على أموال مخلوف، بتهمة استيراد شركة آبار بتروليوم سيرفس للمنتجات النفطية بطريقة "التهريب".

وجدد النظام السوري، منتصف مارس الماضي، قرار الحجز.

وقال مخلوف في مقطع الفيديو إن "الدولة السورية فرضت دفع مبالغ غصبا عنا"، لكنه كرر أكثر من مرة "نحن خدم للدولة"، مع أنه ألمح إلى "استعداده لمقاضاتهم".

وبحسب مخلوف فقد فرض عليه دفع (125-130) مليار ليرة سورية لخزينة الدولة. وفيما أبدى استعداده للدفع، ناشد الأسد لـ"جدولة دفع المبالغ" محذرا من "انهيار الشركة" في حال فرضت الحكومة دفع المبالغ "دفعة واحدة".

وقال مخلوف إن المبلغ سيتحول إلى "عطاء من الرئيس للفقراء"، وطالبه بالإشراف على توزيعه لأنه "لا يوجد ثقة بهؤلاء الناس".

 

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