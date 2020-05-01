دولي

إيطاليا تكشف موقفها من التدخل العسكري في ليبيا

إيطاليا تكشف موقفها من التدخل العسكري في ليبيا
لويجي دي مايو وزير خارجية إيطاليا
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو أن بلاده لن تقدم أي إسناد عسكري في ليبيا كما جاء في تصريحاته لصحيفة لاريبوبليكا مشددا على أن لا بديل للعمل السياسي في ليبيا وأن إيطاليا لن تدعم الإسناد العسكري في ليبيا.

وبحسب ما قاله وزير الخارجية الإيطالي فإن الحوار السياسي الذي أشار إليه مؤتمر برلين هو الخيار الوحيد لتجاوز الأزمة الليبية ، مضيفا أن الخطوة الأولى المهمة هي وقف دخول الأسلحة إلى ليبيا، وفق (218).

وأعرب دي مايو عن قلق بلاده من تصاعد التوتر في ليبيا والذي يهدد بانفجار صراع أكبر قد لا تستطيع ليبيا تحمله ولا الشعب الليبي ولا يمكن لأوروبا تحمله أيضا، مشيراً إلى ضرورة فتح آبار النفط وتعيين ممثل أوروبي خاص لليبيا مبينا أن شخصية محايدة لا بد لها أن تعطي زخما جديدا، في أعقاب مؤتمر برلين.

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