عاجل

  • جامعة الإسراء تنتهي من استعداداتها لعقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني الكترونيًا

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يشيد بصمود عمال فلسطين في ظل جائحة (كورونا)

الرئيس عباس يشيد بصمود عمال فلسطين في ظل جائحة (كورونا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، عمال فلسطين بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار من كل عام

وأعرب وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية) عن فخره واعتزازه بالطبقة العاملة الفلسطينية في الوطن والشتات التي كانت وما زالت جزءاً لا يتجزأ من حالة النهوض التي شهدها شعبنا منذ انطلاق ثورته المعاصرة، حيث دفعت بخيرة كوادرها وطلائعها ومناضليها إلى صفوف الثورة الفلسطينية المعاصرة، وخاضوا معارك الدفاع عن أرضنا هنا في فلسطين، وعن ثورته وقراره المستقل في الشتات، وساهموا إلى جوار جميع فئات شعبنا في بعث هويتنا الوطنية، بالدفاع عن مشروعنا الوطني في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشاد الرئيس بصمود عمال فلسطين في ظل جائحة كورونا التي تجتاح فلسطين والمنطقة والعالم، وأكد أنه وجه الجهات المسؤولة وذات العلاقة ببذل الجهود للوقوف إلى جانبهم للتخفيف من معاناتهم وعدم تركهم وحدهم.

أخبار ذات صلة

&#34;الديمقراطية&#34; تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف الجيش المصري في سيناء

"الديمقراطية" تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف الجيش المصري في سيناء

المجلس الوطني يشيد بتضحيات عمال فلسطين ويدعو لحمايتهم من جرائم الاحتلال

المجلس الوطني يشيد بتضحيات عمال فلسطين ويدعو لحمايتهم من جرائم الاحتلال

غصن: نية نتنياهو ضم أراضي فلسطين لن تمر طالما الرئيس عباس موجود

غصن: نية نتنياهو ضم أراضي فلسطين لن تمر طالما الرئيس عباس موجود

فتح بعيد العمال: حقوق عمالنا وكرامتهم بند أساسي في كفاحنا للحرية

فتح بعيد العمال: حقوق عمالنا وكرامتهم بند أساسي في كفاحنا للحرية

العمل بغزة تؤكد استمرار دعمها ووقوفها الى جانب العمال الفلسطينين

العمل بغزة تؤكد استمرار دعمها ووقوفها الى جانب العمال الفلسطينين

(الشباب والرياضة) الحصار والوباء يفرضان واقعا مأساويا على الشباب بغزة

(الشباب والرياضة) الحصار والوباء يفرضان واقعا مأساويا على الشباب بغزة

هنية يهاتف شيخ الأزهر ويبحث معه عدة قضايا

هنية يهاتف شيخ الأزهر ويبحث معه عدة قضايا

مالية غزة تعلن موعد صرف رواتب الموظفين

مالية غزة تعلن موعد صرف رواتب الموظفين

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف الجيش المصري في سيناء

"الديمقراطية" تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف الجيش المصري في سيناء

المجلس الوطني يشيد بتضحيات عمال فلسطين ويدعو لحمايتهم من جرائم الاحتلال

المجلس الوطني يشيد بتضحيات عمال فلسطين ويدعو لحمايتهم من جرائم الاحتلال

الرئيس عباس يشيد بصمود عمال فلسطين في ظل جائحة (كورونا)

الرئيس عباس يشيد بصمود عمال فلسطين في ظل جائحة (كورونا)

غصن: نية نتنياهو ضم أراضي فلسطين لن تمر طالما الرئيس عباس موجود

غصن: نية نتنياهو ضم أراضي فلسطين لن تمر طالما الرئيس عباس موجود

فتح بعيد العمال: حقوق عمالنا وكرامتهم بند أساسي في كفاحنا للحرية

فتح بعيد العمال: حقوق عمالنا وكرامتهم بند أساسي في كفاحنا للحرية

العمل بغزة تؤكد استمرار دعمها ووقوفها الى جانب العمال الفلسطينين

العمل بغزة تؤكد استمرار دعمها ووقوفها الى جانب العمال الفلسطينين

(الشباب والرياضة) الحصار والوباء يفرضان واقعا مأساويا على الشباب بغزة

(الشباب والرياضة) الحصار والوباء يفرضان واقعا مأساويا على الشباب بغزة

هنية يهاتف شيخ الأزهر ويبحث معه عدة قضايا

هنية يهاتف شيخ الأزهر ويبحث معه عدة قضايا

منوعات

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: &#34;فضيحة أم جلاجل&#34;

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: "فضيحة أم جلاجل"

شاهد: تامر هجرس: هذا ما قصدته بتصريح &#34;مراتي مُزة ولازم أفرجها للناس&#34;

شاهد: تامر هجرس: هذا ما قصدته بتصريح "مراتي مُزة ولازم أفرجها للناس"

هذا النجم مفاجأة أمير كرارة المقبلة بمسلسل الاختيار

هذا النجم مفاجأة أمير كرارة المقبلة بمسلسل الاختيار

شاهد: الظهور الأول لياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في عش الزوجية

شاهد: الظهور الأول لياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في عش الزوجية

فنان سوري يدعو لمقاطعة &#34;أم هارون&#34;

فنان سوري يدعو لمقاطعة "أم هارون"

قمر اللبنانية تتعرض لتهديد مباشر.. ما علاقة ابنها؟

قمر اللبنانية تتعرض لتهديد مباشر.. ما علاقة ابنها؟

بسبب رقبتها.. انتقادات حادة لحلا شيحة في مسلسل &#34;خيانة عهد&#34;

بسبب رقبتها.. انتقادات حادة لحلا شيحة في مسلسل "خيانة عهد"

شاهد: عايدة رياض: &#34;حجبوني وجعلوني أؤدي العمرة وأنا اصلاً مسيحية&#34;

شاهد: عايدة رياض: "حجبوني وجعلوني أؤدي العمرة وأنا اصلاً مسيحية"

بعد حظر ظهوره بالإعلام.. رامز جلال يقيم دعوى قضائية ضد نقيب الإعلاميين

بعد حظر ظهوره بالإعلام.. رامز جلال يقيم دعوى قضائية ضد نقيب الإعلاميين

عربي

قطر: الشرق الأوسط قد يواجه اضطرابات اجتماعية

قطر: الشرق الأوسط قد يواجه اضطرابات اجتماعية

مصر تجلي مواطنيها من إثيوبيا

مصر تجلي مواطنيها من إثيوبيا

الإمارات: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا وتسجيل إصابات جديدة

الإمارات: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا وتسجيل إصابات جديدة