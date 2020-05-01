قتلى وجرحى جراء قصف صاروخي استهدف منطقة زناتة في طرابلس

وأفادت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الليبية بتعرض منطقة زناتة في العاصمة طرابلس إلى قصف بصواريخ غراد.





وقالت عملية "بركان الغضب" في تدوينة على موقعها "فيسبوك" مرفقة بمجموعة من الصور، اليوم الجمعة، إن التقارير الأولية تشير إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات بعد تعرض المنطقة للقصف من طرف القوات التابعة للمشير خليفة حفتر.





يتبع..















