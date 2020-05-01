غصن: نية نتنياهو ضم أراضي فلسطين لن تمر طالما الرئيس عباس موجود

الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن

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رام الله - دنيا الوطن

اطلع مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، اليوم الجمعة، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والمرحلة الخطرة التي تمر بها القضية الفلسطينية خاصة بعد إعلان نتنياهو نيته ضم جزء من أراضي دولة فلسطين لدولة الاحتلال ومباركة الولايات المتحدة الاميركية لهذه الخطوات التصعيدية التي لا تجلب الاستقرار في المنطقة.



وقال عبد الهادي، لدى استقباله غصن في العاصمة السورية دمشق، لمناسبة اليوم العالمي للعمال، أنه يجب إدانة هذه الإجراءات من كل العالم لأنها خطيرة جدا، مطالبا الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بالتحرك الشعبي والجماهيري لمناصرة صمود شعبنا في فلسطين على كل المستويات، وفق ما نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية.



كما أكد عبد الهادي الموقف الرافض للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لهذه الإجراءات، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني ملتف خلف قيادته الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وسيفشل جميع المؤامرات التي تحاك ضده مهما كلف ذلك من تضحيات.



بدوره قال غصن: إن نية نتنياهو ضم أراضي من دولة فلسطين للاحتلال لن تمر طالما الرئيس عباس موجود، والذي أكد أكثر من مره بأنه لن يفرط بحقوق الشعب الفلسطيني.



وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لن يقف مكتوف الأيدي تجاه الغطرسة الإسرائيلية على العامل الفلسطيني، بل سيقف إلى جانبه ويدعم صموده وسيخاطب جميع الاتحادات العربية والأوروبية الصديقة من أجل إدانة ورفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي اتجاه العمال الفلسطينيين.