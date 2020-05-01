عاجل

  • جامعة الإسراء تنتهي من استعداداتها لعقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني الكترونيًا

شؤون فلسطينية

العمل بغزة تؤكد استمرار دعمها ووقوفها الى جانب العمال الفلسطينين

العمل بغزة تؤكد استمرار دعمها ووقوفها الى جانب العمال الفلسطينين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة العمل على استمرار جهودها فى سبيل انتشال العمال من الظروف الاستثنائية الصعبة والقاسية التى يواجهها العالم وفلسطين على وجه الخصوص الوباء العالمي لفايروس "كورونا" المستجد، وما ألحقه من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية على جميع الأصعدة، وضعت الشعوب والحكومات كافة أمام تحديات كبيرة، وأظهرت القيم الإنسانية والأصيلة للشعوب الفقيرة، والمكافحة من أجل حقوق الإنسان وقيم العدالة الاجتماعية.

وقالت الوزارة فى بيان بمناسبة يوم العمال العالمي الذى يصادف 1 من أيار من كل عام :" تعمل الوزارة  جاهده للوقوف الى جانب العمال الفلسطينين ومحاولة تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية الجمة التي يرزحون في ظلها بفعل إجراءات الاحتلال القمعية وأشكال الحصار السياسي والاقتصادي الذي فُرض علينا دون أي وازع من إنسانية أو ضمير.

وأضافت :" يأتي هذا اليوم وعمالنا يعانون واقعا مركبا من القهر والظلم وهم يسعون إلي لقمة العيش الكريمة، فبرغم دورهم في البناء الوطني ومساهماتهم الاقتصادية والاجتماعية، ما زالوا الأضعف في المعادلة وهم بحاجة للدعم والمساندة في هذه الظروف الصعبة لتعزيز صمودهم في مواجهة الأزمة وانعكاساتها على حياتهم الأسرية وعدم مقدرتهم على تلبية متطلبات الحياة واحتياجاتهم الأساسية.

واكدت الوزارة انطلاق خدماتها المتواضعة من توفير برامج التشغيل المؤقت، والتوسع في قطاع التدريب المهني، والبدء في تطبيق الحد الأدنى من الأجور، وتعزيز بيئة عمل لائقة صحية وآمنة مستدامة من خلال تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتحصيل المستحقات العمالية، وتفعيل وتطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بالعمال، وتنظيم العمل التعاوني، في مسعى لتعزيز صمود شعبنا ولفتح آفاق العمل، لافته الى انها ستعمل جاهده على زيادة خدماتنا

وقدمت الوزارة تهنئتها للعمال الفلسطينين مشيده بصمودهم وتحديهم للحصار داعية الدول العربية والاسلامية الى الوقوف بجانبهم وانصافهم بالصغط على اسرائيل برفع الحصار الظالم عن قطاع غزة .

أخبار ذات صلة

&#34;الديمقراطية&#34; تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف الجيش المصري في سيناء

"الديمقراطية" تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف الجيش المصري في سيناء

المجلس الوطني يشيد بتضحيات عمال فلسطين ويدعو لحمايتهم من جرائم الاحتلال

المجلس الوطني يشيد بتضحيات عمال فلسطين ويدعو لحمايتهم من جرائم الاحتلال

الرئيس عباس يشيد بصمود عمال فلسطين في ظل جائحة (كورونا)

الرئيس عباس يشيد بصمود عمال فلسطين في ظل جائحة (كورونا)

غصن: نية نتنياهو ضم أراضي فلسطين لن تمر طالما الرئيس عباس موجود

غصن: نية نتنياهو ضم أراضي فلسطين لن تمر طالما الرئيس عباس موجود

فتح بعيد العمال: حقوق عمالنا وكرامتهم بند أساسي في كفاحنا للحرية

فتح بعيد العمال: حقوق عمالنا وكرامتهم بند أساسي في كفاحنا للحرية

(الشباب والرياضة) الحصار والوباء يفرضان واقعا مأساويا على الشباب بغزة

(الشباب والرياضة) الحصار والوباء يفرضان واقعا مأساويا على الشباب بغزة

هنية يهاتف شيخ الأزهر ويبحث معه عدة قضايا

هنية يهاتف شيخ الأزهر ويبحث معه عدة قضايا

مالية غزة تعلن موعد صرف رواتب الموظفين

مالية غزة تعلن موعد صرف رواتب الموظفين

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني يشيد بتضحيات عمال فلسطين ويدعو لحمايتهم من جرائم الاحتلال

المجلس الوطني يشيد بتضحيات عمال فلسطين ويدعو لحمايتهم من جرائم الاحتلال

الرئيس عباس يشيد بصمود عمال فلسطين في ظل جائحة (كورونا)

الرئيس عباس يشيد بصمود عمال فلسطين في ظل جائحة (كورونا)

غصن: نية نتنياهو ضم أراضي فلسطين لن تمر طالما الرئيس عباس موجود

غصن: نية نتنياهو ضم أراضي فلسطين لن تمر طالما الرئيس عباس موجود

فتح بعيد العمال: حقوق عمالنا وكرامتهم بند أساسي في كفاحنا للحرية

فتح بعيد العمال: حقوق عمالنا وكرامتهم بند أساسي في كفاحنا للحرية

العمل بغزة تؤكد استمرار دعمها ووقوفها الى جانب العمال الفلسطينين

العمل بغزة تؤكد استمرار دعمها ووقوفها الى جانب العمال الفلسطينين

(الشباب والرياضة) الحصار والوباء يفرضان واقعا مأساويا على الشباب بغزة

(الشباب والرياضة) الحصار والوباء يفرضان واقعا مأساويا على الشباب بغزة

هنية يهاتف شيخ الأزهر ويبحث معه عدة قضايا

هنية يهاتف شيخ الأزهر ويبحث معه عدة قضايا

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للمعتقل المصاب (ريشة) وتمديد اعتقاله لستة أيام

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للمعتقل المصاب (ريشة) وتمديد اعتقاله لستة أيام

منوعات

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: &#34;فضيحة أم جلاجل&#34;

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: "فضيحة أم جلاجل"

شاهد: تامر هجرس: هذا ما قصدته بتصريح &#34;مراتي مُزة ولازم أفرجها للناس&#34;

شاهد: تامر هجرس: هذا ما قصدته بتصريح "مراتي مُزة ولازم أفرجها للناس"

هذا النجم مفاجأة أمير كرارة المقبلة بمسلسل الاختيار

هذا النجم مفاجأة أمير كرارة المقبلة بمسلسل الاختيار

شاهد: الظهور الأول لياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في عش الزوجية

شاهد: الظهور الأول لياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في عش الزوجية

فنان سوري يدعو لمقاطعة &#34;أم هارون&#34;

فنان سوري يدعو لمقاطعة "أم هارون"

قمر اللبنانية تتعرض لتهديد مباشر.. ما علاقة ابنها؟

قمر اللبنانية تتعرض لتهديد مباشر.. ما علاقة ابنها؟

بسبب رقبتها.. انتقادات حادة لحلا شيحة في مسلسل &#34;خيانة عهد&#34;

بسبب رقبتها.. انتقادات حادة لحلا شيحة في مسلسل "خيانة عهد"

شاهد: عايدة رياض: &#34;حجبوني وجعلوني أؤدي العمرة وأنا اصلاً مسيحية&#34;

شاهد: عايدة رياض: "حجبوني وجعلوني أؤدي العمرة وأنا اصلاً مسيحية"

بعد حظر ظهوره بالإعلام.. رامز جلال يقيم دعوى قضائية ضد نقيب الإعلاميين

بعد حظر ظهوره بالإعلام.. رامز جلال يقيم دعوى قضائية ضد نقيب الإعلاميين

عربي

قطر: الشرق الأوسط قد يواجه اضطرابات اجتماعية

قطر: الشرق الأوسط قد يواجه اضطرابات اجتماعية

مصر تجلي مواطنيها من إثيوبيا

مصر تجلي مواطنيها من إثيوبيا

الإمارات: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا وتسجيل إصابات جديدة

الإمارات: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا وتسجيل إصابات جديدة