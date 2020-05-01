العمل بغزة تؤكد استمرار دعمها ووقوفها الى جانب العمال الفلسطينين

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة العمل على استمرار جهودها فى سبيل انتشال العمال من الظروف الاستثنائية الصعبة والقاسية التى يواجهها العالم وفلسطين على وجه الخصوص الوباء العالمي لفايروس "كورونا" المستجد، وما ألحقه من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية على جميع الأصعدة، وضعت الشعوب والحكومات كافة أمام تحديات كبيرة، وأظهرت القيم الإنسانية والأصيلة للشعوب الفقيرة، والمكافحة من أجل حقوق الإنسان وقيم العدالة الاجتماعية.



وقالت الوزارة فى بيان بمناسبة يوم العمال العالمي الذى يصادف 1 من أيار من كل عام :" تعمل الوزارة جاهده للوقوف الى جانب العمال الفلسطينين ومحاولة تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية الجمة التي يرزحون في ظلها بفعل إجراءات الاحتلال القمعية وأشكال الحصار السياسي والاقتصادي الذي فُرض علينا دون أي وازع من إنسانية أو ضمير.



وأضافت :" يأتي هذا اليوم وعمالنا يعانون واقعا مركبا من القهر والظلم وهم يسعون إلي لقمة العيش الكريمة، فبرغم دورهم في البناء الوطني ومساهماتهم الاقتصادية والاجتماعية، ما زالوا الأضعف في المعادلة وهم بحاجة للدعم والمساندة في هذه الظروف الصعبة لتعزيز صمودهم في مواجهة الأزمة وانعكاساتها على حياتهم الأسرية وعدم مقدرتهم على تلبية متطلبات الحياة واحتياجاتهم الأساسية.



واكدت الوزارة انطلاق خدماتها المتواضعة من توفير برامج التشغيل المؤقت، والتوسع في قطاع التدريب المهني، والبدء في تطبيق الحد الأدنى من الأجور، وتعزيز بيئة عمل لائقة صحية وآمنة مستدامة من خلال تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتحصيل المستحقات العمالية، وتفعيل وتطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بالعمال، وتنظيم العمل التعاوني، في مسعى لتعزيز صمود شعبنا ولفتح آفاق العمل، لافته الى انها ستعمل جاهده على زيادة خدماتنا



وقدمت الوزارة تهنئتها للعمال الفلسطينين مشيده بصمودهم وتحديهم للحصار داعية الدول العربية والاسلامية الى الوقوف بجانبهم وانصافهم بالصغط على اسرائيل برفع الحصار الظالم عن قطاع غزة .