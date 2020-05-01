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الإمارات: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا وتسجيل إصابات جديدة

الإمارات: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا وتسجيل إصابات جديدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الجمعة، عن تسجيل 114 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أنها أجرت أكثر من 26 ألف فحص عن الفيروس، وذلك ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 557 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 13038 حالة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)

كذلك أعلنت الوزارة عن ست حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 111 حالة .

وفيما يتعلق بأعداد المتعافين من الوباء، أعلنت الوزارة عن شفاء 114 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 2543.

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