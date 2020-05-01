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شؤون فلسطينية

هنية يهاتف شيخ الأزهر ويبحث معه عدة قضايا

هنية يهاتف شيخ الأزهر ويبحث معه عدة قضايا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية مع شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب عدة قضايا.

وقال مكتب هنية في بيان له إنه هاتفه مهنئًا بشهر رمضان المبارك، ومتمنيًا له السلامة، ولعلماء الأزهر الشريف، ولشعب مصر العظيم، ولشعوبنا العربية والإسلامية. 

واستعرض لشيخ الأزهر ما يجري في مدينة القدس من محاولات تهويد المدينة، وفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك. 

وأشار هنية إلى ما يخطط له الاحتلال من تطبيق لما يسمى (صفقة القرن)، وتهويد ومصادرة أراضي الضفة الغربية، مستغلًا انشغال المنطقة والمجتمع الدولي بجائحة كورونا. 

وأكد رفض هذه الخطوات وما يترتب عليها.

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