مالية غزة تعلن موعد صرف رواتب الموظفين

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، عن صرف راتب شهر إبريل 4/2020 بنفس النسبة السابقة، وبنظام الفئات لمدة ثلاثة أيام.



وأفادت المالية في تصريح نقلته (الرأي) الحكومية، أن عملية الصرف يوم الأحد 3/5/2020 لفئة 2000 شيكل فأقل، يوم الإثنين 4/5/2020 لفئة 3000 شيكل فأقل، يوم الثلاثاء 5/5/2020 لجميع الفئات.



وأشارت أن صرف الراتب سيتم في بنكي الوطني الإسلامي والإنتاج الفلسطيني وجميع فروع بنك البريد.



وختمت المالية: على الوزارات التي يتقاضى موظفوها رواتبهم من بنك البريد وترغب بالصرف لهم من خلالها بشكل مباشر أن تتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لترتيب آلية الصرف.