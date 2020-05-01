مالية غزة تعلن موعد صرف رواتب الموظفين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، عن صرف راتب شهر إبريل 4/2020 بنفس النسبة السابقة، وبنظام الفئات لمدة ثلاثة أيام.
وأفادت المالية في تصريح نقلته (الرأي) الحكومية، أن عملية الصرف يوم الأحد 3/5/2020 لفئة 2000 شيكل فأقل، يوم الإثنين 4/5/2020 لفئة 3000 شيكل فأقل، يوم الثلاثاء 5/5/2020 لجميع الفئات.
وأشارت أن صرف الراتب سيتم في بنكي الوطني الإسلامي والإنتاج الفلسطيني وجميع فروع بنك البريد.
وختمت المالية: على الوزارات التي يتقاضى موظفوها رواتبهم من بنك البريد وترغب بالصرف لهم من خلالها بشكل مباشر أن تتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لترتيب آلية الصرف.
أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، عن صرف راتب شهر إبريل 4/2020 بنفس النسبة السابقة، وبنظام الفئات لمدة ثلاثة أيام.
وأفادت المالية في تصريح نقلته (الرأي) الحكومية، أن عملية الصرف يوم الأحد 3/5/2020 لفئة 2000 شيكل فأقل، يوم الإثنين 4/5/2020 لفئة 3000 شيكل فأقل، يوم الثلاثاء 5/5/2020 لجميع الفئات.
وأشارت أن صرف الراتب سيتم في بنكي الوطني الإسلامي والإنتاج الفلسطيني وجميع فروع بنك البريد.
وختمت المالية: على الوزارات التي يتقاضى موظفوها رواتبهم من بنك البريد وترغب بالصرف لهم من خلالها بشكل مباشر أن تتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لترتيب آلية الصرف.
التعليقات