الشعبية: القصف الإسرائيلي على سوريا يستهدف استنزافها وإشغالها عن مهمة البناء

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رام الله - دنيا الوطن

عبَرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تضامنها الكامل مع سوريا الشقيقة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي متكرر، ومساندتها في التصدي له.



واعتبرت الجبهة، في تصريحٍ صحفي وصل "دنيا الوطن"، أن القصف الذي استهدف، فجر وصباح اليوم الجمعة، مدينتي حمص والقنيطرة، يأتي في سياق مخطط استنزاف وإشغال سوريا عن مهمة إعادة البناء، بعد أن أفشلت المخطط الأكبر الذي استهدف الدولة وكامل الأرض السورية ، وألحقت الهزيمة بأدواته.



وختمت الجبهة بدعوة قوى حركة التحرر الوطني العربية بتنسيق مواقفها للدفاع عن سوريا، والتصدي لكل الداعمين للعدوان عليها تخطيطاً وتنفيذاً، والمتواطئين معهم.