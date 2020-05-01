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السعودية تدين هجوم (بئر العبد) الإرهابي في سيناء

السعودية تدين هجوم (بئر العبد) الإرهابي في سيناء
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت السعودية، اليوم الجمعة، الحادث الإرهابي الذي وقع بإحدى المركبات المدرعة، جنوب مدينة بئر العبد بسيناء المصرية.

وأعربت الخارجية السعودية في بيان، عن إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع جرّاء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.

وجددت الوزارة التأكيد على "تضامن المملكة التام مع جمهورية مصر الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في حربها على الإرهاب"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر حكومة وشعبا مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وكان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية قد أعلن، الخميس، مقتل وإصابة 10 عسكريين في هجوم استهدف أحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، بشمال سيناء، بعبوة ناسفة.

وجاء في بيان "انفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره".

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