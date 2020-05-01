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روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا

روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا)، في روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية ارتفاعا قياسيا بتسجيل السلطات الصحية 7933 إصابة جديدة بالوباء.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار (كورونا) في روسيا الجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد أصبح 114431 حالة، وفق (سكاي نيوز).

وأشارت إلى تسجيل 96 حالة وفاة أيضا، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في روسيا إلى 1169 شخصا.

وتخضع الغالبية العظمى من الأقاليم الروسية للإغلاق منذ أواخر مارس، حيث صدرت أوامر للمواطنين بالبقاء في منازلهم، بينما يسمح بالعمل للأعمال الأساسية فقط، مثل محلات البقالة والصيدليات والبنوك.

والثلاثاء، مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن فترة الإغلاق حتى الحادي عشر من مايو، وكلف الحكومة بوضع خطة لإعادة فتح البلاد تدريجيا.

وأشار ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إلى أن الجدول الزمني لإعادة الفتح سيتوقف على كيفية استمرار تفشي المرض.

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