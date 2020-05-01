هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للمعتقل المصاب (ريشة) وتمديد اعتقاله لستة أيام





رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها اليوم الجمعة، باستقرار الحالة الصحية للمصاب المعتقل محمد علاء ريشة ( 19عاماً) من مدينة طولكرم.وبينت الهيئة بأنه جرى يوم أمس عقد جلسة تمديد توقيف للمصاب ريشة في ما يسمى محكمة صلح (بتيح تكفا)، وتم تمديد توقيفه لـ 6 أيام.وكان الشاب ريشة قد أصيب برصاص جيش الاحتلال قبل يومين في بلده كفار سابا بزعم تنفيذه عملية طعن.وأشارت الهيئة بأن قوات الاحتلال قامت فجر اليوم بمداهمة منزل عائلته في حي البلاونة بمخيم طولكرم، وقامت بتفتيشة والتحقيق مع ساكنيه، وقد رافق عملية الاقتحام صدامات ومواجهات مع جيش الاحتلال الذي اطلق قنابل غاز ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.