عريقات: نهنئ عمال فلسطين بيومهم وهم يواصلون التصدي للاحتلال وللتداعيات الكارثية لـ(كورونا)





وأضاف عريقات في تصريح وصل "دنيا الوطن": "فليكن التكافل الاجتماعي لدعم العاطلين عن العمل والمفقرين عنوانا لتضامن شعبنا في هذا اليوم المجيد، عاش الاول من أيار وعاش نضال شعبنا من أجل تقرير المصير والحرية واستقلال فلسطين وعاصمتها القدس".















رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور صائب عريقات، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: أهنئ عمال فلسطين بيومهم وهم يواصلون التصدي للاحتلال وللتداعيات الكارثية لجائحة (كورونا).