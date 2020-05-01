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شؤون فلسطينية

رأفت يدين التفجير الارهابي الذي وقع شمال سيناء

رأفت يدين التفجير الارهابي الذي وقع شمال سيناء
الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) الرفيق صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
ادان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت التفجير الإرهابي الجبان الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرة جنود مصريين اليوم الخميس، جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

واشار في تصريح له وصل "دنيا الوطن" إلى أن هذا العمل الآثم والجبان لن ينال من عزيمة الجيش العربي المصري، موضحا ان مايجري من اعمال ارهابية في مصر او اي بلد عربي هو جزء من مخطط يستهدف زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة برمتها.

وفي نهاية بيانه شدد رأفت على أهمية التلاحم العربي والعمل الموحد من أجل القضاء على الإرهاب الذي يهدد المنطقة العربية بشكل خاص، كما وأكد على تضامن الشعب الفلسطيني قيادة وشعبا مع الشقيقة الكبرى مصر حكومة وشعبا وجيشا في مصابها الجلل، واضاف: "اننا نعربُ عن تعازينا الحارة ومواساتنا لجمهورية مصر الشقيقة وشعبها ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ولذوي الشهيد الصبر والسلوان".

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