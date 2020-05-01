"عائلات قتلى العمليات" تطالب بعدم عقد صفقة تبادل مع حماس



وبحسب الصحيفة، جاءت مطالب هذه المنظمة، لمنع الأفراج عن أسرى فلسطينيين، من السجون الإسرائيلية، من الذين شاركوا في قتل أو إصابة أبنائهم ضمن هذه الصفقة.



ووفقا لصحيفة يديعوت، توجهت قيادة هذه المنظمة، الى رئيس الوزراء نتنياهو، والى أعضاء الكابينت، وطلبت منهم عدم تنفيذ الصفقة، خوفا من الإفراج خلالها، عن أسرى شاركوا بقتل أبنائهم.



يشار الى أن وسائل الإعلام، كشفت مساء الأربعاء، عن وجود مباحثات داخل الحكومة الإسرائيلية، لمناقشة الاتصالات مع حركة حماس، من خلال وسيط ثالث، بشأن عقد صفقة تبادل أسرى.



رام الله - دنيا الوطنتوجهت منظمة "ألماغور" (تجمع عائلات المصابين والقتلى الإسرائيليين بالعمليات الأمنية، العمليات)، الى المستشار القضائي للحكومة، وطالبته بعدم الموافقة على عقد صفقة تبادل مع حماس.وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية،الخميس، أن منظمة (ألماغور)، طالبت المستشار القضائي للحكومة، بأن يأمر الكابينت، بعد الموافقة على اجراء صفقة تبادل، خلال فترة الحكومة الانتقالية.